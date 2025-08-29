जयपुर: सात दिन में मीट की दुकानों पर लिखना होगा- हलाल है या झटका… महापौर सौम्या गुर्जर ने दिए आदेश

जयपुर। जयपुर में मीट की दुकानों पर लिखना होगा कि वे हलाल का मीट बेच रहे हैं या फिर झटके का। इस संबंध में ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर ने आदेश दिए है। निगम मुख्यालय स्थित पण्डित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में शुक्रवार को कार्यकारिणी समिति की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। जिसमें आयुक्त डॉ. गौरव सैनी, जोन एवं मुख्यालय उपायुक्त मौजूद रहे। महापौर ने बैठक में कार्यकारिणी समिति में लिए गए निर्णयों की पालना के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
महापौर सौम्या गुर्जर ने मीट की दुकानों पर 7 दिन में 'हलाल' व 'झटका' नाम अंकित करने के निर्देश दिए, साथ ही मीट की दुकानें रिहायशी क्षेत्र में न हो। अवैध मीट-मांस की दुकानों को हटाने के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारी को दिए। बता दें कि पिछले वर्ष जुलाई में कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ था। उस समय कुछ मीट की दुकानों पर पशु प्रबंधन शाखा ने लिखवाया भी था। लेकिन, धीरे-धीरे इसे बंद कर दिया।
इसके साथ ही महापौर ने अब तक जारी हुई फायर एनओसी के संबंध में भी जानकारी ली तथा जोन स्तर पर शिविर लगाकर पात्र आवेदकों को फायर एनओसी दिए जाने के भी निर्देश दिए तथा फायर एनओसी के संबंध में सर्वे कराने के साथ-साथ पट्टों के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
महापौर ने कहा कि जनहित से जुड़े हुए कार्यों को प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए। इसके लिए जोन स्तर पर लंबित मामलों को शीघ्रता के साथ निपटाया जाना चाहिए। महापौर ने निर्देश दिए कि आगामी 10 दिन में फिर से बैठक होगी। जिसमें विभिन्न बिंदुओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी।