जयपुर: सात दिन में मीट की दुकानों पर लिखना होगा- हलाल है या झटका… महापौर सौम्या गुर्जर ने दिए आदेश

जयपुर। जयपुर में मीट की दुकानों पर लिखना होगा कि वे हलाल का मीट बेच रहे हैं या फिर झटके का। इस संबंध में ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर ने आदेश दिए है। निगम मुख्यालय स्थित पण्डित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में शुक्रवार को कार्यकारिणी समिति की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। जिसमें आयुक्त डॉ. गौरव सैनी, जोन एवं मुख्यालय उपायुक्त मौजूद रहे। महापौर ने बैठक में कार्यकारिणी समिति में लिए गए निर्णयों की पालना के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।