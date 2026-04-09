Jaipur: अंतरराज्यीय मोबाइल चोर गैंग के दिल्ली-मुंबई से जुड़े तार, म्यूजिक कॉन्सर्ट में उड़ाए थे 50 से ज्यादा मोबाइल

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने दिल्ली और मुंबई में चोरी के मोबाइल फोन बेचने की बात स्वीकार की है। आरोपियों के अनुसार दिल्ली और मुंबई में चोरी के महंगे मोबाइल फोन की सबसे ज्यादा डिमांड है और डिमांड के अनुसार ही भीड़भरे इलाकों में सर्वाधिक वारदातें की गई हैं। मालूम हो बीते ​माह जयपुर शहर के महेश नगर इलाके में साप्ताहिक हाट बाजार में भी एक साथ दर्जनों मोबाइल फोन चोरी होने की घटना से हड़कंप मच गया था। जयपुर में बड़े आयोजन जैसे म्यूजिक कॉन्सर्ट, क्रिकेट मैच में जुटने वाली भीड़ में चोरी की वारदातें पुलिस के लिए चुनौती बन गई हैं।