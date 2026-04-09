जयपुर में 240 रुपए किलो बेच रहे थे LPG, रसद विभाग ने दबिश देकर घर से पकड़े 27 सिलेंडर, मेहराज अंसारी गिरफ्तार

टीम ने जब छापा मारा तो पाया कि मोहनलाल रैगर नाम का व्यक्ति घरेलू सिलेंडरों से 5 किलो वाले छोटे सिलेंडरों में गैस भर रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी 240 रुपए प्रति किलो के मनमाने दाम पर गैस बेचकर अवैध मुनाफा कमा रहा था। मौके से 5 घरेलू, 5 अप्रमाणित छोटे और एक व्यावसायिक सिलेंडर बरामद कर आरोपी को हिरासत में लिया गया।