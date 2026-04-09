LPG Crisis : घरेलू LPG सिलेंडर सप्लाई पर नया अपडेट, तेल कंपनियों का नया फार्मूला लागू

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रियव्रत चारण ने बताया कि बिंदायका क्षेत्र के मारुति नगर में आबादी के बीच एक घर में सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग की सूचना मिली थी। इस पर स्पेशल टीम और बिंदायका पुलिस ने छापा मारा। यहां मोहनलाल रैगर घरेलू सिलेंडर से 5 किलो वाले छोटे सिलेंडरों में अवैध रिफिलिंग कर रहा था। पूछताछ में सामने कि वह 240 रुपए किलो के हिसाब से गैस बेच रहा था। मौके से 5 घरेलू, 5 अप्रमाणित छोटे सिलेंडर और एक व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है।