त्योहारी सीजन में जयपुर जंक्शन पर बड़ा बदलाव, एंट्री से प्लेटफॉर्म टिकट तक, जानें पूरी डिटेल

जयपुर: त्योहारी सीजन में छठ पूजा और दिवाली पर जयपुर जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने की आशंका है। रेलवे का अनुमान है कि इस दौरान प्रतिदिन डेढ़ से दो लाख तक यात्री स्टेशन से गुजरेंगे।
बता दें कि बढ़ते दबाव और सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने पहली बार यहां क्राउड मैनेजमेंट की विशेष योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जो 10 अक्टूबर से प्रभावी होगा।
प्लेटफॉर्म टिकट धारकों के प्रवेश को लेकर संशय बरकरार है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है। अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। यदि रोक लगाई गई तो केवल यात्रा टिकट धारकों को ही प्रवेश मिलेगा। इससे परिजनों और रिश्तेदारों के लिए प्लेटफॉर्म तक जाना कठिन होगा।
हालांकि, प्रशासनिक दृष्टि से इसे जरूरी कदम माना जा रहा है। यदि प्लेटफॉर्म टिकट से प्रवेश जारी रहा तो एक टिकट पर केवल एक व्यक्ति को ही अनुमति मिलेगी।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय से पहले स्टेशन पहुंचे, केवल मुख्य प्रवेश द्वार का ही उपयोग करें और यात्रा टिकट लेकर ही सफर करें। साथ ही भीड़ के दौरान धैर्य बनाए रखें, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुचारू ढंग से हो सके।
त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्टेशन पर यात्रियों को केवल मुख्य गेट नंबर एक से ही प्रवेश मिलेगा। हसनपुरा और हावड़ा ब्रिज की ओर स्थित गेटों से प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। हालांकि, इन रास्तों से यात्री बाहर निकल सकेंगे। मुख्य गेट से आने वाले यात्रियों को ट्रेन के आगमन तक वहीं बने होल्डिंग एरिया में रुकना होगा और ट्रेन आने पर ही उन्हें प्लेटफॉर्म तक जाने की अनुमति दी जाएगी।
रेलवे प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से यात्रियों की आवाजाही नियंत्रित रहेगी और प्लेटफॉर्म तक पहुंचने वाली भीड़ को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा। अनुमान है कि इस बार यात्री संख्या डेढ़ से दो लाख तक पहुंच सकती है।
त्योहारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्टेशन परिसर में चल रहे रीडेवलपमेंट कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया है। जहां-जहां काम चल रहा था, वहां बैरिकेट्स हटा दिए गए हैं। फिलहाल, केवल प्लेटफॉर्म नंबर-6 और 7 पर कार्य जारी रहेगा। त्योहार के बाद अन्य प्लेटफॉर्म और मुख्य परिसर में विकास कार्य दोबारा शुरू होगा।
सुरक्षा को लेकर भी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी स्टॉफ की संख्या बढ़ाई जाएगी। पूरे परिसर पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग होगी और अनाउंसमेंट सिस्टम व डिस्प्ले के जरिए यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी लगातार दी जाएगी।