त्योहारी सीजन में जयपुर जंक्शन पर बड़ा बदलाव, एंट्री से प्लेटफॉर्म टिकट तक, जानें पूरी डिटेल



त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्टेशन पर यात्रियों को केवल मुख्य गेट नंबर एक से ही प्रवेश मिलेगा। हसनपुरा और हावड़ा ब्रिज की ओर स्थित गेटों से प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। हालांकि, इन रास्तों से यात्री बाहर निकल सकेंगे। मुख्य गेट से आने वाले यात्रियों को ट्रेन के आगमन तक वहीं बने होल्डिंग एरिया में रुकना होगा और ट्रेन आने पर ही उन्हें प्लेटफॉर्म तक जाने की अनुमति दी जाएगी।