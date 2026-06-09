Jaipur Cracker Factory Fire: दर्दनाक मंज़र! सड़क पर तड़पते रहे झुलसते लोग- बिलखते रहे परिजन, 4 की मौत

जयपुर का खो नागोरियान इलाका मंगलवार को एक ऐसी दर्दनाक मानवीय त्रासदी का गवाह बना, जिसने हर देखने और सुनने वाले शख्स की रूह को कंपा कर रख दिया। एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में दोपहर के समय अचानक भड़की आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और वहां दैनिक मजदूरी कर अपने परिवारों का पेट पालने वाले 4 निर्दोष श्रमिकों को अपनी आगोश में ले लिया। हादसे के बाद जैसे-जैसे मलबे को हटाया गया, वैसे-वैसे मौतों का यह आंकड़ा बढ़ता चला गया, जिससे पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है। प्रारंभिक राहत कार्यों के बाद सिविल डिफेंस और दमकल विभाग की टीमों ने जब फैक्ट्री के आंतरिक हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चलाया, तो वहां का दृश्य बेहद विचलित करने वाला था। बारूद के डिब्बों और लोहे के पतरे के बीच कई जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थीं। वहीं जो मजदूर किसी तरह लपटों के बीच से भागने में कामयाब रहे, वे भी आग की भीषण तपन के कारण बुरी तरह झुलस चुके हैं।