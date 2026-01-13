Makar Sankranti: जयपुर में मकर संक्रांति पर रहेगी पतंगबाजी की धूम, लेकिन इन इलाकों में पतंग उड़ाने पर लगी रोक

आर्मी डे परेड के दौरान हेलिकॉप्टर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। जिसके चलते 14 जनवरी और 15 जनवरी को परेड स्थल के पास महल रोड, हरे कृष्णा मार्ग, जगतपुरा क्षेत्र में पांच किलोमीटर के परिधि में सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी। साथ ही ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी।