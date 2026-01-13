13 जनवरी 2026,

मंगलवार

जयपुर

Makar Sankranti: जयपुर में मकर संक्रांति पर रहेगी पतंगबाजी की धूम, लेकिन इन इलाकों में पतंग उड़ाने पर लगी रोक

Kite Flying Ban On Makar Sankranti: मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को राजधानी जयपुर में पतंगबाजी की धूम रहेगी। लेकिन, इस बार कई इलाकों में दो दिन पतंगबाजी पर रोक रहेगी।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 13, 2026

Kite-Flying

जयपुर के आसमान में उड़ती पतंग। फोटो: रघुवीर सिंह

जयपुर। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को राजधानी जयपुर में पतंगबाजी की धूम रहेगी। गुलाबी नगरी का आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भरा होगा। लेकिन, इस बार जयपुर के कई इलाकों में दो दिन पतंगबाजी पर रोक रहेगी।

दरअसल, जयपुर में पहली बार मिलिट्री एरिया से बाहर आर्मी डे परेड का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा कारणों के चलते 14 और 15 जनवरी को परेड स्थल के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में पतंगबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस प्रशासन ने भी लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है।

कम ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे हेलिकॉप्टर

आर्मी डे परेड के दौरान हेलिकॉप्टर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। जिसके चलते 14 जनवरी और 15 जनवरी को परेड स्थल के पास महल रोड, हरे कृष्णा मार्ग, जगतपुरा क्षेत्र में पांच किलोमीटर के परिधि में सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी। साथ ही ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी।

जयपुर पुलिस की लोगों से अपील

जयपुर पुलिस की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे आर्मी डे परेड के चलते सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें। तय समय के दौरान पतंग नहीं उड़ाएं और आदेश का पूरी तरह से पालन करें। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा ​कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

13 Jan 2026 03:12 pm

