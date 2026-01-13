Weather Update : मकर संक्रांति पर मौसम विभाग की बड़ी भविष्यवाणी, राजस्थान के इन 7 जिलों में शीत लहर का येलो अलर्ट जारी

जोधपुर जिले के चांधन क्षेत्र में सरसों के फूल और फली पर बर्फ बनी ओस की बूंदें, व सीकर में पौधों पर जमीन बर्फ। फोटो पत्रिका
Weather Update : राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान माइनस से नीचे चल जा रहा है। पूरे राजस्थान में मकर संक्रांति कल यानि 14 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा, इस पर मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी जारी की है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार मकर संक्रांति पर राजस्थान के इन 7 जिलों के लिए शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के जिन जिलों में शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है, उसमें चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर अलवर शामिल हैं।
मौसम विज्ञानियों के अनुसार राजस्थान में 15 जनवरी से मौसम बदल जाने का अनुमान है। 15 जनवरी को न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी होगी, जबकि दिन के तापमान में भी 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम के इस बदलाव से सुबह-शाम की गलनभरी सर्दी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा है। राज्य में कहीं-कहीं पर शीत लहर व पूर्वी राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया राजस्थान में अधिकतम तापमान पाली (AWS) में 26.8 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान करौली (AWS) में 2.0 डिग्री दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने मंगलवार को भी 10 शहरों में तेज सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया है। अलवर, भरतपुर, डीग, झुंझुनूं, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट रहेगा। ऐसे मौसम में मौसम केन्द्र की ओर सर्दी से बचाव और फसलों से संबंधी एडवाइजरी जारी की जाती है। जिला कलक्टरों की ओर से इस आधार पर जिले में आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं।
