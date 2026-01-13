Weather Update : मकर संक्रांति पर मौसम विभाग की बड़ी भविष्यवाणी, राजस्थान के इन 7 जिलों में शीत लहर का येलो अलर्ट जारी

Weather Update : राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान माइनस से नीचे चल जा रहा है। पूरे राजस्थान में मकर संक्रांति कल यानि 14 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा, इस पर मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी जारी की है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी ​के अनुसार मकर संक्रांति पर राजस्थान के इन 7 जिलों के लिए शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के जिन जिलों में शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है, उसमें चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर अलवर शामिल हैं।