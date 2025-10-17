Patrika LogoSwitch to English

जयपुर: मास्क लगाकर चोरी करते थे वाहन, दो आरोपी गिरफ्तार, 12 बाइक और 35 चोरी की गई मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बरामद

मालपुरा गेट थाना पुलिस ने मास्क लगाकर वाहन चोरी करने वाले दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 12 चोरी की गई मोटरसाइकिलें और 35 चोरी की गई मोटरसाइकिलों के चैसिस व पार्ट्स बरामद किए हैं।

less than 1 minute read

जयपुर

image

kamlesh sharma

Oct 17, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। मालपुरा गेट थाना पुलिस ने मास्क लगाकर वाहन चोरी करने वाले दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 12 चोरी की गई मोटरसाइकिलें और 35 चोरी की गई मोटरसाइकिलों के चैसिस व पार्ट्स बरामद किए हैं। इसके अलावा, 8 मोटरसाइकिलें जिनमें चोरी के पार्ट्स लगे हुए थे, भी पुलिस ने कब्जे में ली हैं। दोनों आरोपियों ने जयपुर शहर से करीब 58 मोटरसाइकिलें चोरी करने की बात कबूल की है।

डीसीपी (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सिकंदर (22) और सारिक (20) टोंक के बरौनी क्षेत्र के निवासी हैं। सिकंदर, मोटरसाइकिल मैकेनिक है, सिवाड़ रोड बरौनी चौराहा पर ऑटो सर्विस सेंटर नाम से दुकान चलाता है। आरोपी सिकंदर आस-पास के गांवों के लोगों से संपर्क में था और मोटरसाइकिलों के पार्ट्स लगवाने और सर्विस के लिए जाता था। इस संबंध का फायदा उठाकर वह जरूरत के अनुसार जयपुर आता और अलग-अलग जगहों से मोटरसाइकिलें चोरी करता था। चोरी के समय वह अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अपनी पहचान छिपाता था।

चैसिस नंबर को ग्राइंडर से रगड़कर मिटा देता था

आरोपी सिकंदर चोरी की मोटरसाइकिलों के चैसिस नंबर को ग्राइंडर से रगड़कर मिटा देता था और चैसिस तथा अन्य पार्ट्स छुपा देता था ताकि पहचान न हो सके। आरोपी सारिक रात के समय जयपुर में अलग-अलग स्थानों से मोटरसाइकिलें चोरी करके सिकंदर को देता था। इसके बाद सिकंदर उन मोटरसाइकिलों को आसपास के इलाकों में बेच देता था। दोनों आरोपियों लंबे समय से वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल थे। इस मामले में हैड कांस्टेबल सूरजमल और कांस्टेबल केदारमल की विशेष भूमिका रही है।

