जयपुर: मास्क लगाकर चोरी करते थे वाहन, दो आरोपी गिरफ्तार, 12 बाइक और 35 चोरी की गई मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बरामद

डीसीपी (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सिकंदर (22) और सारिक (20) टोंक के बरौनी क्षेत्र के निवासी हैं। सिकंदर, मोटरसाइकिल मैकेनिक है, सिवाड़ रोड बरौनी चौराहा पर ऑटो सर्विस सेंटर नाम से दुकान चलाता है। आरोपी सिकंदर आस-पास के गांवों के लोगों से संपर्क में था और मोटरसाइकिलों के पार्ट्स लगवाने और सर्विस के लिए जाता था। इस संबंध का फायदा उठाकर वह जरूरत के अनुसार जयपुर आता और अलग-अलग जगहों से मोटरसाइकिलें चोरी करता था। चोरी के समय वह अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अपनी पहचान छिपाता था।