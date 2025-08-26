Jaipur: कर्जा हुआ तो अपने ही बॉस की तिजोरी लूटने पहुंचा कर्मचारी, भाई के साथ यू-ट्यूब पर वीडियो देखकर बनाई प्लानिंग

Jaipur Crime News: जयपुर के माणक चौक थाना पुलिस ने 5 दिन पहले चाकसू चौक में ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तिजोरी काटने का प्रयास करने और चांदी के जेवर चुराने के मामले में दो भाइयों को गिरफ्तार किया। वारदात में शामिल एक नाबालिग को भी निरुद्ध करवाया है। पुलिस ने आरोपियों से चुराई गई डीवीआर, गैस कटर, गैस सिलेंडर, पेचकस, सरिया, बाइक व चुराई चांदी की ज्वैलरी बरामद की।
डीसीपी (नॉर्थ) करण शर्मा ने बताया कि आरोपियों में एक भाई ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कर्मचारी है। पुलिस ने मूलत: अलवर में सालपुर कुम्भारबास हाल गोनेर रोड पर लुनियावास स्थित श्याम वाटिका निवासी कर्मचारी राहुल प्रजापत और उसके बड़े भाई मनीष को गिरफ्तार किया। राहुल यूनिट में काम कर रहा है जबकि बड़े भाई मनीष ने एक माह तक यूनिट में काम किया था। दोनों भाइयों पर कर्जा हो गया था और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सोने के आभूषण देखकर चोरी की साजिश रची।
आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि यू-ट्यूब पर वीडियो देखकर वारदात की। खिड़की, तिजोरी काटने के लिए ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर, गैस कटर, नोजल, बर्नर, प्लास, पेचकस, फनर, लाइट बाजार से खरीदे। रस्से की मदद से ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की दूसरी मंजिल पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर चले गए। गैस कटर से तिजोरी काटने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। कमरे में रखी चांदी की ज्वैलरी, कैमरों की डीवीआर चुरा ले गए थे। कर्मचारियों की तस्दीक की गई तो आरोपी राहुल की भूमिका संदिग्ध लगी। पूछताछ की तो आरोपी ने वारदात करना कबूल लिया।