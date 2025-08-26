Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: कर्जा हुआ तो अपने ही बॉस की तिजोरी लूटने पहुंचा कर्मचारी, भाई के साथ यू-ट्यूब पर वीडियो देखकर बनाई प्लानिंग

Rajasthan News: आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि यू-ट्यूब पर वीडियो देखकर वारदात की। खिड़की, तिजोरी काटने के लिए ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर, गैस कटर, नोजल, बर्नर, प्लास, पेचकस, फनर, लाइट बाजार से खरीदे।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 26, 2025

गिरफ्तार आरोपी भाई (फोटो: पत्रिका)

Jaipur Crime News: जयपुर के माणक चौक थाना पुलिस ने 5 दिन पहले चाकसू चौक में ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तिजोरी काटने का प्रयास करने और चांदी के जेवर चुराने के मामले में दो भाइयों को गिरफ्तार किया। वारदात में शामिल एक नाबालिग को भी निरुद्ध करवाया है। पुलिस ने आरोपियों से चुराई गई डीवीआर, गैस कटर, गैस सिलेंडर, पेचकस, सरिया, बाइक व चुराई चांदी की ज्वैलरी बरामद की।

डीसीपी (नॉर्थ) करण शर्मा ने बताया कि आरोपियों में एक भाई ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कर्मचारी है। पुलिस ने मूलत: अलवर में सालपुर कुम्भारबास हाल गोनेर रोड पर लुनियावास स्थित श्याम वाटिका निवासी कर्मचारी राहुल प्रजापत और उसके बड़े भाई मनीष को गिरफ्तार किया। राहुल यूनिट में काम कर रहा है जबकि बड़े भाई मनीष ने एक माह तक यूनिट में काम किया था। दोनों भाइयों पर कर्जा हो गया था और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सोने के आभूषण देखकर चोरी की साजिश रची।

ये भी पढ़ें

मासूम बेटी के साथ पेट्रोल डालकर जिंदा जलने वाली मां का मिला सुसाइड नोट, सामने आई चौंकाने वाली वजह
जोधपुर
jodhpur suicide case

यू-ट्यूब पर वीडियो देख रची साजिश

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि यू-ट्यूब पर वीडियो देखकर वारदात की। खिड़की, तिजोरी काटने के लिए ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर, गैस कटर, नोजल, बर्नर, प्लास, पेचकस, फनर, लाइट बाजार से खरीदे। रस्से की मदद से ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की दूसरी मंजिल पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर चले गए। गैस कटर से तिजोरी काटने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। कमरे में रखी चांदी की ज्वैलरी, कैमरों की डीवीआर चुरा ले गए थे। कर्मचारियों की तस्दीक की गई तो आरोपी राहुल की भूमिका संदिग्ध लगी। पूछताछ की तो आरोपी ने वारदात करना कबूल लिया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: फर्जी डिग्री घोटाले में पकड़ी गई पूर्व इंटरनेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी, पति से तलाक के बाद छोड़ दी थी रेलवे की नौकरी, ऐसे हुई गिरफ्तार
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2025 09:29 am

Published on:

26 Aug 2025 09:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: कर्जा हुआ तो अपने ही बॉस की तिजोरी लूटने पहुंचा कर्मचारी, भाई के साथ यू-ट्यूब पर वीडियो देखकर बनाई प्लानिंग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.