Jaipur: कर्जा हुआ तो अपने ही बॉस की तिजोरी लूटने पहुंचा कर्मचारी, भाई के साथ यू-ट्यूब पर वीडियो देखकर बनाई प्लानिंग

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि यू-ट्यूब पर वीडियो देखकर वारदात की। खिड़की, तिजोरी काटने के लिए ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर, गैस कटर, नोजल, बर्नर, प्लास, पेचकस, फनर, लाइट बाजार से खरीदे। रस्से की मदद से ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की दूसरी मंजिल पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर चले गए। गैस कटर से तिजोरी काटने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। कमरे में रखी चांदी की ज्वैलरी, कैमरों की डीवीआर चुरा ले गए थे। कर्मचारियों की तस्दीक की गई तो आरोपी राहुल की भूमिका संदिग्ध लगी। पूछताछ की तो आरोपी ने वारदात करना कबूल लिया।