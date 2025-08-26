Rajasthan: फर्जी डिग्री घोटाले में पकड़ी गई पूर्व इंटरनेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी, पति से तलाक के बाद छोड़ दी थी रेलवे की नौकरी, ऐसे हुई गिरफ्तार

एटीएस-एसओजी के एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि संगीता ने रेलवे की नौकरी छोड़ने के बाद बहन सरिता के जरिये रोहतक के एक चैनल में नौकरी की। बाद में ओपीजेएस यूनिवर्सिटी सांखू किला (राजगढ़) चूरू में ऑब्जर्वर की नौकरी करने लगी। यूनिवर्सिटी के मालिक जोगेन्द्र सिंह के साथ विभिन्न कोर्स की बैकडेट में हजारों की संख्या में डिग्रियां प्रिंट कर दलालों के माध्यम से बांटी। बदले में मोटी रकम ली। आरोपी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कटुरागिनी चलाया था। मामले में यूनिवर्सिटी के मालिक जोगेन्द्र सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।