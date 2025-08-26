Rajasthan: फर्जी डिग्री घोटाले में पकड़ी गई पूर्व इंटरनेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी, पति से तलाक के बाद छोड़ दी थी रेलवे की नौकरी, ऐसे हुई गिरफ्तार

ATS Arrested Accused Sangeeta Kadwasara: राजस्थान एटीएस ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री बांटने के मामले में 25 हजार की इनामी वांटेड इंटरनेशल वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुकी दिल्ली निवासी संगीता कड़वासरा को गिरफ्तार किया। आरोपी की खिलाड़ी के तौर पर रेलवे में नौकरी लगी थी, लेकिन वर्ष 2014 में पति से तलाक के बाद रेलवे की नौकरी छोड़ दी थी।
एटीएस-एसओजी के एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि संगीता ने रेलवे की नौकरी छोड़ने के बाद बहन सरिता के जरिये रोहतक के एक चैनल में नौकरी की। बाद में ओपीजेएस यूनिवर्सिटी सांखू किला (राजगढ़) चूरू में ऑब्जर्वर की नौकरी करने लगी। यूनिवर्सिटी के मालिक जोगेन्द्र सिंह के साथ विभिन्न कोर्स की बैकडेट में हजारों की संख्या में डिग्रियां प्रिंट कर दलालों के माध्यम से बांटी। बदले में मोटी रकम ली। आरोपी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कटुरागिनी चलाया था। मामले में यूनिवर्सिटी के मालिक जोगेन्द्र सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
वारदात के बाद आरोपी संगीता दिल्ली में छिपी थी। एटीएस को सात दिन पहले आरोपी के संबंध में सूचना मिली। मुखबिर ने बताया कि वह सुबह ही फ्लैट से निकलती है और शिव मंदिर जाती है। इसके बाद फ्लैट में लौट जाती है। गत सात दिन से एटीएस टीम उसकी तलाश में जुटी थी और फ्लैट की जानकारी जुटाई। फ्लैट में उसका भतीजा आता था और जाते समय बाहर से ताला लगाकर जाता। फ्लैट के अंदर एक कमरे में संगीता छिपकर रहती थी।
आरोपी फ्लैट के अंदर थी और भतीजा बाहर से ताला लगाकर चला गया। एटीएस टीम ने केयरटेकर से फ्लैट की बिजली कटवा दी। भतीजे ने केयरटेकर से संपर्क किया और बिजली जाने की बात कही। तब केयरटेकर के साथ टीम भी फ्लैट पर पहुंची और ताला खुलवाया तो संगीता अंदर बैठी मिली।
एटीएस ने आमजन के लिए 0141- 2601583 व वाट्सऐप नंबर 9001999070 हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिस पर अपराधियों की सूचना देने की अपील की है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।