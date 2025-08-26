Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान: RAS-2013 पेपरलीक गैंग सरगना अमृतलाल मीणा की मौत, 30 लाख में सौदा कर 5 रिश्तेदारों को फ्री में दिलवाया था पेपर

राजस्थान में चर्चित RAS-2013 पेपरलीक मामले के सरगना अमृतलाल मीणा की मौत हो गई। उसने 30 लाख रुपए लेकर अभ्यर्थियों को एग्जाम पास कराने का सौदा किया था और अपने पांच रिश्तेदारों को मुफ्त में पेपर उपलब्ध कराया था।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 26, 2025

Amritlal Meena Dies
अमृतलाल मीणा की मौत (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: राजस्थान लोक सेवा आयोग के पेपरलीक गिरोह का सरगना अमृतलाल मीणा की वाराणसी में संदिग्ध हालात में तबीयत बिगड़ गई। कुछ दिन बनारस हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद परिजन उसको जयपुर ला आ रहे थे। आगरा पहुंचने पर उसकी मौत हो गई।

बता दें कि परिजन हिंडौन सिटी जिला अस्पताल में शव लेकर पहुंचे, जहां रविवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव सौंप दिया। वहीं, परिजनों ने वाराणसी में हत्या की आशंका जताते हुए नादौती थाने में रिपोर्ट दी।

ये भी पढ़ें

सांसद-विधायकों से सीएम का संवाद: विकास संकल्प 2047 पर मंथन, स्कूल-जर्जर हालात और बारिश से नुकसान पर चिंता
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

जीरो नंबर की एफआईआर दर्ज

पुलिस ने जीरो नंबर की एफआईआर दर्ज कर वाराणसी के सिगारा थाने में भेज दी। रिपोर्ट में बताया कि वाराणसी से आरके सिंह बिहारी नाम से एक व्यक्ति ने फोन कर अमृतलाल के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना दी थी। जब परिजन रविवार को वाराणसी पहुंचे, संपर्क करने पर आरके सिंह का मोबाइल बंद आया।


पेपललीक में था लिप्त


वहीं, बताया गया कि आरके सिंह भी पेपरलीक मामले में लिप्त रहा था। अमृतलाल सरकारी कॉलेज में व्याख्याता रह चुका था। साल 2014 आरपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपरलीक कर पेपर बेचने के मामले में एसओजी ने गिरोह का पर्दाफाश किया था।


पेपरलीक मामले में गिरफ्तार भी हुआ


राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा 2013 का पेपरलीक करने के मामले में अमृतलाल को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि तब एक अभ्यर्थी को प्री और मेंस परीक्षा पास कराने के बदले में 30 लाख रुपए में सौदा तय किया था। तब एसओजी ने पेपरलीक मामले में संजीव और हंसराज मीणा को गिरफ्तार किया था। अमृतलाल ने पांच रिश्तेदारों को मुफ्त में पेपर पढ़ाया था।

ये भी पढ़ें

Rain: राजस्थान में बारिश का दर्दनाक मंजर… सेना आई तो लगा भगवान आ गए, प्रसूता बोली- ‘नहीं बचते मैं और मेरा बच्चा’
जयपुर
Kota flood

26 Aug 2025 08:05 am

