Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rain: राजस्थान में बारिश का दर्दनाक मंजर… सेना आई तो लगा भगवान आ गए, प्रसूता बोली- ‘नहीं बचते मैं और मेरा बच्चा’

Rajasthan Rain: कोटा के निमोदा हरिजी की निवासी मधु ने बताया अगर सेना नहीं होती तो मैं और मेरा बच्चा जिंदा नहीं बचते। उन्होंने बताया, मुझे प्रसव पीड़ा हो रही थी। पूरा गांव बाढ़ के पानी से घिरा था। हर तरफ अंधेरा और घबराहट थी।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 26, 2025

Kota flood
बाढ़ के दौरान सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन (फोटो- पत्रिका)

जयपुर। आसमान से बरसती बूंदों के बीच नदी नालों में आया उफान अब कम हो गया है, लेकिन कोटा-बूंदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों की आंखों से खौफ का मंजर ओझल नहीं हो पाया है। पत्रिका टीम सोमवार को यहां पहुंची तो 70 वर्षीय अनोखी बाई बोली, सेना के जवानों ने हमें बेटों से बढ़कर संभाला। मेरे लिए तो बेटों से बढ़कर सेना है।

बूंदी के पचीपला गांव निवासी अनोखी बाई अब तक उस रात को नहीं भूल पा रही जब पानी से भरे गांव के बीच उन्होंने रात टीले पर गुजारी। उन्हें जवानों ने रेस्क्यू कर बचाया।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: राजस्थान में भारी बारिश की संभावना… 8 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी घोषित, यहां ‘आफत’ बनेगी बारिश
जयपुर
Heavy Rain in Rajasthan

प्रसूता बोली, नहीं बचते मैं और मेरा बच्चा

कोटा के निमोदा हरिजी की निवासी मधु ने बताया अगर सेना नहीं होती तो मैं और मेरा बच्चा जिंदा नहीं बचते। उन्होंने बताया, मुझे प्रसव पीड़ा हो रही थी। पूरा गांव बाढ़ के पानी से घिरा था। हर तरफ अंधेरा और घबराहट थी। उस समय जवानों ने हमें रेस्क्यू किया। मुझे कोटा अस्पताल पहुंचाया। जहां 24 अगस्त को बेटे को जन्म दिया। ऐसी ही स्थिति पचीपला गांव की पूजा शर्मा की है। गर्भवती पूजा ने क्षतिग्रस्त मकान में रात पानी के बीच अंधेरे में गुजारी। सुबह सेना के जवानों ने पूजा को नाव से बाहर निकाला।

पानी चढ़ने लगा, तो लगा मौत सामने खड़ी

कोटा जिले के दीगोद उपखंड के निमोदा हरिजी के लोग सेना के जवानों के बड़े शुक्रगुजार हैं। वे कहते हैं सेना नहीं आती, तो हम जिंदा नहीं बचते। गांव के मुरली प्रजापति कहते हैं पानी तेजी से चढ़ने लगा तो ऐसा लगा कि मौत सामने खड़ी है। लेकिन जैसे ही सेना गांव में पहुंची, हमें लगा मानो भगवान खुद हमें बचाने आए हों।

नागौर में 7, जालोर में 6 इंच बारिश

प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट के बीच अधिकांश इलाकों में बरसात नहीं होने से आमजन ने राहत की सांस ली है। राज्य में सोमवार को उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सीकर में भारी वर्षा हुई, जिससे अधिकांश नदी-नालों में उफान गया। राजस्थान में बीते 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश नागौर में करीब 6.92 इंच बारिश हुई। जालोर में 6.28 इंच बारिश हुई।

सीकर में टूटा बांध

सीकर में बारिश के बाद नानी बांध टूट गया, जिससे पानी जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर आ गया और यातायात बंद हो गया। जयपुर जिले के फागी और चाकसू में बचाव कार्य जारी रहा। मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार आगामी चार दिन राज्य में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।

गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के माधोसिंहपुरा गांव में पांच साल के मासूम लक्की की बारिश के पानी से भरे गड्‌ढे में डूबने से मौत हो गई। मृतक के पिता बिहार निवासी भीमसिंह करीब 10 दिन पहले ही रोजगार की तलाश में यहां आए थे।

सिरोही में गाड़ी बही

सिरोही में मौजूद जाखर नदी में चालक सहित एक कार बह गई। लोगों ने क्रेन की मदद से कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल, राजस्थान के कई जिलों में अभी बाढ़ का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: भारी बारिश के बीच हादसा, मकान ढहने से चार लोगों की मौत
नागौर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

IMD latest forecast

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 07:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain: राजस्थान में बारिश का दर्दनाक मंजर… सेना आई तो लगा भगवान आ गए, प्रसूता बोली- ‘नहीं बचते मैं और मेरा बच्चा’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.