Rain: राजस्थान में बारिश का दर्दनाक मंजर… सेना आई तो लगा भगवान आ गए, प्रसूता बोली- ‘नहीं बचते मैं और मेरा बच्चा’

कोटा के निमोदा हरिजी की निवासी मधु ने बताया अगर सेना नहीं होती तो मैं और मेरा बच्चा जिंदा नहीं बचते। उन्होंने बताया, मुझे प्रसव पीड़ा हो रही थी। पूरा गांव बाढ़ के पानी से घिरा था। हर तरफ अंधेरा और घबराहट थी। उस समय जवानों ने हमें रेस्क्यू किया। मुझे कोटा अस्पताल पहुंचाया। जहां 24 अगस्त को बेटे को जन्म दिया। ऐसी ही स्थिति पचीपला गांव की पूजा शर्मा की है। गर्भवती पूजा ने क्षतिग्रस्त मकान में रात पानी के बीच अंधेरे में गुजारी। सुबह सेना के जवानों ने पूजा को नाव से बाहर निकाला।