राजस्थान: भारी बारिश के बीच हादसा, मकान ढहने से चार लोगों की मौत

नागौर। भारी बारिश के दौरान रविवार सुबह दो मकान गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। एक घटना नागौर शहर के खान साहबों के मोहल्ले में हुई, जबकि दूसरी घटना डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम कोलिया के पास हुई यहां मकान ढहने से दो किशोर की मलबे में दबने से मौत हुई है।
जानकारी के मुताबिक नागौर शहर के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र के खान साहबों के मोहल्ले में रविवार सुबह हुई भारी बारिश के दौरान एक मकान ढह गया। हादसे में दो लोग मलबे में दब गए। पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। दोनों को बाहर निकालकर जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान नेपाल निवासी प्रमोद एवं मध्यप्रदेश निवासी महादेव उर्फ टिंकू के रूप में हुई है।
इसी तरह डीडवाना के नजदीकी ग्राम कोलिया के पास मकान ढहने से बारां जिले की छबड़ा तहसील के मोरेली निवासी राहुल (17) पुत्र राजाराम व दिलखुश (17) पुत्र गोपाल राम की मलबे में दबने से मौत हो गई।
दोनों किशोर जिस मकान में रहते थे उसके पीछे 20 फीट ऊंची दीवार है। वहां पानी की बड़ी टंकी रखी थी, मिट्टी पर दबाव पड़ने के कारण टंकी गिर गई। दीवार का मलबा मकान की छत पर गिरने से दोनों दब गई उनकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए ।