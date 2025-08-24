राजस्थान: भारी बारिश के बीच हादसा, मकान ढहने से चार लोगों की मौत

जानकारी के मुताबिक नागौर शहर के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र के खान साहबों के मोहल्ले में रविवार सुबह हुई भारी बारिश के दौरान एक मकान ढह गया। हादसे में दो लोग मलबे में दब गए। पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। दोनों को बाहर निकालकर जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान नेपाल निवासी प्रमोद एवं मध्यप्रदेश निवासी महादेव उर्फ टिंकू के रूप में हुई है।