Emotional Voice Technology: जयपुर के इंजीनियर ने बनाया LUNA AI दुनिया का पहला मॉडल जो गा सकता है, बोल सकता है, भावनाएं समझता है

ये पारंपरिक एआई की तरह टेक्स्ट को पहले पढ?र स्पीच में नहीं बदलता। बल्कि, ये डायरेक्ट ऑडियो इनपुट को ऑडियो आउटपुट में कन्वर्ट करता है। जैसे कोई दोस्त आपकी आवाज सुनकर वैसी ही टोन में जवाब दे। कल्पना करो: एआई जो आपकी उदासी को फील करके नरमी से बात करे, या पार्टी में जोश भरी आवाज में गाना गाए। ये मॉडल रीयल-टाइम में काम करता है, जो इसे गेमिंग, म्यूजिक, हेल्थकेयर और कारों के वॉइस असिस्टेंट्स के लिए परफेक्ट बनाता है। कंपनी का लक्ष्य है कि लूना एआइ्र को दुनिया के मनोरंजन, स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल सेक्टरों में वॉइस लेयर के रूप में इस्तेमाल किया जाए