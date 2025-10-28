Gold Smuggling: सोना तस्करों का नया ‘ढक्कन गेम’, अब तक का सबसे अलग मामला

Photo: Delhi Customs (Airport & General)
Water Bottle Cap Trick: जयपुर/नई दिल्ली. अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों में लगातार उछाल के बीच सोना तस्करों की चालाकी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें बढऩे से तस्करी का आकर्षण भी बढ़ा है। हाल ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक नए तरीके का मामला सामना है। यह अब तक का सबसे अलग तरीका था। पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल के ढक्कन में करीब 21 लाख का सोना मिला है। हालांकि कस्टम्स अधिकारियों की तत्परता ने एक बार फिर अपराधियों की सांस अटका दी। फिर भी सोना तस्कर तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं।
गौरतलब है कि सोना तस्कर विदेशों से बिना टैक्स के सोना सस्ते में चोरी से लेकर आते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर भी 12 सितंबर 2025 को करीब 2 किलो सोना पकड़ा गया था। जिसकी कीमत लगभग सवा 2 करोड़ थी।
25-26 अक्टूबर की रात एक भारतीय यात्री को दुबई से दिल्ली आते ही हिरासत में ले लिया गया, जब उसके पानी की बोतल के प्लास्टिक ढक्कन में सोने का बेलनाकार टुकड़ा छिपा मिला। यह नई तस्करी की कार्यप्रणाली न केवल चतुराई भरी है, बल्कि एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी साबित हो सकती है।
सूत्रों के अनुसार, एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-996, जो 25 अक्टूबर को देर रात दुबई से दिल्ली पहुंची थी। फ्लाइट में सवार एक भारतीय पुरुष यात्री पर कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट की नजर पड़ी। प्रोफाइलिंग के आधार पर संदिग्ध पाए गए इस यात्री को फ्लाइट गेट से ही चुपके से ट्रैक किया गया। वह सामान्य दिखने वाले एक यात्री की तरह व्यवहार कर रहा था। हाथ में एक साधारण सी प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बोतल लिए, जो कथित तौर पर प्यास बुझाने के लिए थी। लेकिन जैसे ही वह ग्रीन चैनल की ओर बढ़ा, कस्टम्स अधिकारियों ने उसे रोक लिया। "यह एक साधारण जांच थी, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले थे," एक वरिष्ठ कस्टम्स अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया। बोतल का ढक्कन खोलते ही अंदर सोने का एक चमकदार बेलनाकार टुकड़ा बाहर आया, जो इतनी बारीकी से फिट किया गया था कि सामान्य स्कैनर भी इसे चूक सकते थे।
बोतल का ढक्कन में पूरे 170 ग्राम शुद्ध सोना। बाजार मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत लगभग करीब २१ लाख रुपए बताई जा रही है। यात्री को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है।
सोने की तस्करी के मामले में तस्कर हमेशा से ही नए-नए प्रयोग करते हैंं। कभी कपड़ों में सिलाई, शौचालय के सामान, यहां तक कि खाने की वस्तुओं में। लेकिन यह 'ढक्कन गेम' तो एकदम नया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तरीका विशेष रूप से एयरपोर्ट स्कैनिंग को धोखा देने के लिए डिजाइन किया गया था।
