Gold Smuggling: सोना तस्करों का नया ‘ढक्कन गेम’, अब तक का सबसे अलग मामला

सूत्रों के अनुसार, एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-996, जो 25 अक्टूबर को देर रात दुबई से दिल्ली पहुंची थी। फ्लाइट में सवार एक भारतीय पुरुष यात्री पर कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट की नजर पड़ी। प्रोफाइलिंग के आधार पर संदिग्ध पाए गए इस यात्री को फ्लाइट गेट से ही चुपके से ट्रैक किया गया। वह सामान्य दिखने वाले एक यात्री की तरह व्यवहार कर रहा था। हाथ में एक साधारण सी प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बोतल लिए, जो कथित तौर पर प्यास बुझाने के लिए थी। लेकिन जैसे ही वह ग्रीन चैनल की ओर बढ़ा, कस्टम्स अधिकारियों ने उसे रोक लिया। "यह एक साधारण जांच थी, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले थे," एक वरिष्ठ कस्टम्स अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया। बोतल का ढक्कन खोलते ही अंदर सोने का एक चमकदार बेलनाकार टुकड़ा बाहर आया, जो इतनी बारीकी से फिट किया गया था कि सामान्य स्कैनर भी इसे चूक सकते थे।