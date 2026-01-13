13 जनवरी 2026,

मंगलवार

जयपुर

Jaipur Metro Warning: जयपुर में मेट्रो ट्रैक के आसपास पतंगबाजी पड़ सकती है भारी, 25 हजार वोल्ट का खतरा; एडवाइजरी जारी

जयपुर मेट्रो ने मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 13, 2026

Jaipur-Metro

जयपुर मेट्रो। फोटो: पत्रिका

जयपुर। मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी के दौरान लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। जयपुर मेट्रो ने मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जयपुर​वासियों से मेट्रो रेल मार्ग के आसपास पतंग नहीं उड़ाने की अपील की है।

जयपुर मेट्रो प्रशासन का कहना है कि मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो का संचालन 25 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन से होता है, जिसमें 24 घंटे करंट प्रवाहित रहता है। मेट्रो रूट पर ये विद्युत तार सड़क से लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर हैं।

पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति तक पहुंच सकता है करंट

यदि पतंग का मांझा इन तारों में उलझ जाता है तो करंट सीधे मांझे के माध्यम से पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति तक पहुंच सकता है। इससे गंभीर हादसे के साथ जान जाने का भी खतरा बना रहता है।

कई बार रुके थे मेट्रो के पहिए

गत वर्ष मकर संक्रांति के दौरान मेट्रो रूट पर पतंग के मांझे फंसने की घटनाएं सामने आई थी। इससे कई बार मेट्रो के पहिए थमे थे।

Jaipur: मकर संक्रांति पर आसमां में सियासत की पतंगबाजी, हवा में उड़ेंगे पीएम मोदी, पुतिन से लेकर ट्रंप
जयपुर
जयपुर के आसमां में सियासत की पंतगबाजी, पत्रिका फोटो

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan Politics: वागड़ अंचल के दिग्गज नेता की कांग्रेस में घर वापसी से गरमाई सियासत, BJP में जाने की वजह फिर चर्चा में

Mahendrajeet-Singh-Malviya
जयपुर

Army Day Parade: जयपुर में अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल आज, दर्शकों को बिना पास नहीं मिलेगा प्रवेश

Army-Day-Parade-1-2
जयपुर

PM Jan Aushadhi Kendra : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सभी जिला अस्पतालों में प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र होंगे शुरू, आदेश जारी

Rajasthan government big decision all district hospitals Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendras to be started order issued
जयपुर

Jaipur Driving License: न पहचान चलेगी, न जुगाड़ काम आएगा, लाइसेंस के लिए ऑटोमेटेड ट्रायल जरूरी, आज से 250 रुपए अतिरिक्त लगेंगे

Jaipur Driving License
जयपुर

राजस्थान: 'एसआई भर्ती रद्द करने की जरूरत नहीं, दोषियों की पहचान संभव', अब 15 जनवरी को असफल अभ्यर्थी रखेंगे अपना पक्ष

SI Recruitment 2021
जयपुर
