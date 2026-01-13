Jaipur Metro Warning: जयपुर में मेट्रो ट्रैक के आसपास पतंगबाजी पड़ सकती है भारी, 25 हजार वोल्ट का खतरा; एडवाइजरी जारी

जयपुर मेट्रो। फोटो: पत्रिका
जयपुर। मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी के दौरान लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। जयपुर मेट्रो ने मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जयपुरवासियों से मेट्रो रेल मार्ग के आसपास पतंग नहीं उड़ाने की अपील की है।
जयपुर मेट्रो प्रशासन का कहना है कि मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो का संचालन 25 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन से होता है, जिसमें 24 घंटे करंट प्रवाहित रहता है। मेट्रो रूट पर ये विद्युत तार सड़क से लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर हैं।
यदि पतंग का मांझा इन तारों में उलझ जाता है तो करंट सीधे मांझे के माध्यम से पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति तक पहुंच सकता है। इससे गंभीर हादसे के साथ जान जाने का भी खतरा बना रहता है।
गत वर्ष मकर संक्रांति के दौरान मेट्रो रूट पर पतंग के मांझे फंसने की घटनाएं सामने आई थी। इससे कई बार मेट्रो के पहिए थमे थे।
