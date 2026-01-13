Jaipur Metro Warning: जयपुर में मेट्रो ट्रैक के आसपास पतंगबाजी पड़ सकती है भारी, 25 हजार वोल्ट का खतरा; एडवाइजरी जारी

जयपुर। मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी के दौरान लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। जयपुर मेट्रो ने मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जयपुर​वासियों से मेट्रो रेल मार्ग के आसपास पतंग नहीं उड़ाने की अपील की है।