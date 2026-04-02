जयपुर: कट्टे में मिला था मासूम का शव, बलात्कार के बाद बेरहमी से हत्या, गुनहगार सोनवीर को आजीवन कारावास

घटना के कुछ घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 12 जून को मामले में चार्जशीट पेश होने के बाद केस को केस ऑफिसर स्कीम में शामिल किया गया। अभियोजन पक्ष से 31 गवाह, 61 दस्तावेज और 17 साक्ष्य पेश किए। जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को आखिरी सांस तक जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना से मिले 1.75 लाख रुपए के अलावा कोर्ट ने अतिरिक्त 5 लाख रुपए देने की अनुशंसा की है।