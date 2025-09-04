Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में बीजेपी को तगड़ा झटका: कांग्रेस प्रत्याशी भानु की बंपर जीत, ‘बागी’ ने बिगाड़ा BJP का खेल

Jaipur By-election: किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि जनता बीजेपी के कुशासन से परेशान हो चुकी है। निकाय उपचुनाव में मतदाताओं ने वोट की चोट से बीजेपी प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 04, 2025

Congress win in Jaipur
जीत का जश्न मनाते कांग्रेस के पदाधिकारी (फोटो-सोशल मीडिया)

जयपुर। राजधानी जयपुर के नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 63 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार भानु सैनी ने कड़ी टक्कर के बाद महज 59 वोटों से जीत हासिल की। इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी (BJP) को लगा, क्योंकि बागी उम्मीदवार सीमा मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान पाया और पार्टी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर खिसक गए।

वार्ड 63 के उपचुनाव में कांग्रेस से भानु सैनी, बीजेपी से रितु नंदवाना और पूर्व पार्षद की पुत्रवधू सीमा मीणा मैदान में थीं। सीमा मीणा ने बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दीं। नतीजा यह रहा कि कांग्रेस की भानु सैनी 1,358 वोट पाकर विजयी रहीं, जबकि सीमा मीणा को 1,299 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार रितु नंदवाना मात्र 1,062 वोट ही हासिल कर सकीं और तीसरे स्थान पर सिमट गईं।

चुनाव प्रचार के दौरान की तस्वीर (फोटो-सोशल मीडिया)

ये भी पढ़ें

हैरिटेज निगम उपचुनाव का आज घोषित होगा रिजल्ट, भाजपा-कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला
जयपुर
election result

भानु ने जनता और कार्यकर्ताओं की जीत बताया

विजय के बाद कांग्रेस पार्षद भानु सैनी ने कहा कि यह वार्ड की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे उनकी प्राथमिकता वार्ड का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान रहेगा।

वोट की चोट से बीजेपी प्रत्याशी तीसरे नंबर पर- कांग्रेस

किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि जनता बीजेपी के कुशासन से परेशान हो चुकी है। निकाय उपचुनाव में मतदाताओं ने वोट की चोट से बीजेपी प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। उन्होंने दावा किया कि आगामी निकाय चुनावों में भी कांग्रेस ऐतिहासिक जीत दर्ज कर जयपुर में अपना बोर्ड बनाएगी।

कम मतदान, फिर भी दिलचस्प नतीजा

वार्ड 63 में कुल 8,132 मतदाता हैं, लेकिन उपचुनाव में सिर्फ 3,745 (46.06%) मतदाताओं ने मतदान किया। इनमें से 26 वोट नोटा के हिस्से में गए। हालांकि नतीजों के बावजूद भानु सैनी का कार्यकाल लंबा नहीं रहेगा, क्योंकि नगर निगम हेरिटेज के मौजूदा बोर्ड का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Sept 2025 02:07 pm

Published on:

04 Sept 2025 01:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में बीजेपी को तगड़ा झटका: कांग्रेस प्रत्याशी भानु की बंपर जीत, ‘बागी’ ने बिगाड़ा BJP का खेल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट