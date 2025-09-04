राजस्थान में बीजेपी को तगड़ा झटका: कांग्रेस प्रत्याशी भानु की बंपर जीत, ‘बागी’ ने बिगाड़ा BJP का खेल

वार्ड 63 के उपचुनाव में कांग्रेस से भानु सैनी, बीजेपी से रितु नंदवाना और पूर्व पार्षद की पुत्रवधू सीमा मीणा मैदान में थीं। सीमा मीणा ने बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दीं। नतीजा यह रहा कि कांग्रेस की भानु सैनी 1,358 वोट पाकर विजयी रहीं, जबकि सीमा मीणा को 1,299 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार रितु नंदवाना मात्र 1,062 वोट ही हासिल कर सकीं और तीसरे स्थान पर सिमट गईं।