राजस्थान में बीजेपी को तगड़ा झटका: कांग्रेस प्रत्याशी भानु की बंपर जीत, ‘बागी’ ने बिगाड़ा BJP का खेल

जयपुर। राजधानी जयपुर के नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 63 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार भानु सैनी ने कड़ी टक्कर के बाद महज 59 वोटों से जीत हासिल की। इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी (BJP) को लगा, क्योंकि बागी उम्मीदवार सीमा मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान पाया और पार्टी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर खिसक गए।
वार्ड 63 के उपचुनाव में कांग्रेस से भानु सैनी, बीजेपी से रितु नंदवाना और पूर्व पार्षद की पुत्रवधू सीमा मीणा मैदान में थीं। सीमा मीणा ने बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दीं। नतीजा यह रहा कि कांग्रेस की भानु सैनी 1,358 वोट पाकर विजयी रहीं, जबकि सीमा मीणा को 1,299 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार रितु नंदवाना मात्र 1,062 वोट ही हासिल कर सकीं और तीसरे स्थान पर सिमट गईं।
विजय के बाद कांग्रेस पार्षद भानु सैनी ने कहा कि यह वार्ड की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे उनकी प्राथमिकता वार्ड का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान रहेगा।
किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि जनता बीजेपी के कुशासन से परेशान हो चुकी है। निकाय उपचुनाव में मतदाताओं ने वोट की चोट से बीजेपी प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। उन्होंने दावा किया कि आगामी निकाय चुनावों में भी कांग्रेस ऐतिहासिक जीत दर्ज कर जयपुर में अपना बोर्ड बनाएगी।
वार्ड 63 में कुल 8,132 मतदाता हैं, लेकिन उपचुनाव में सिर्फ 3,745 (46.06%) मतदाताओं ने मतदान किया। इनमें से 26 वोट नोटा के हिस्से में गए। हालांकि नतीजों के बावजूद भानु सैनी का कार्यकाल लंबा नहीं रहेगा, क्योंकि नगर निगम हेरिटेज के मौजूदा बोर्ड का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है।