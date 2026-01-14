Jaipur: युवाओं की किस बात को लेकर चिंतित दिखे सीएम, पुलिस को कहा मिलकर चलाएं अभियान…

मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशा न केवल एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से कमजोर करता है, बल्कि यह पूरे परिवार को तोड़ देता है और करियर को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। उन्होंने कहा नशा जीवन नष्ट करता है। यदि आपका कोई मित्र नशे की गिरफ्त में जा रहा है, तो उसे रोकना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि प्रशासन और पुलिस के सहयोग से व्यापक स्तर पर नशामुक्त अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को इस दलदल से बचाया जा सके।