Jaipur: युवाओं की किस बात को लेकर चिंतित दिखे सीएम, पुलिस को कहा मिलकर चलाएं अभियान…

फाइल फोटो- पत्रिका
CM Bhajan Lal Sharma: राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को जीवन में सफलता प्राप्त करने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए नशे से दूर रहने का आह्वान किया है। मंगलवार 13 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री निवास पर डूंगरपुर से आए युवाओं के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति और सोशल मीडिया के विवेकपूर्ण उपयोग पर विशेष जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशा न केवल एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से कमजोर करता है, बल्कि यह पूरे परिवार को तोड़ देता है और करियर को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। उन्होंने कहा नशा जीवन नष्ट करता है। यदि आपका कोई मित्र नशे की गिरफ्त में जा रहा है, तो उसे रोकना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि प्रशासन और पुलिस के सहयोग से व्यापक स्तर पर नशामुक्त अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को इस दलदल से बचाया जा सके।
डिजिटल युग में सोशल मीडिया की भूमिका पर चर्चा करते हुए सीएम शर्मा ने युवाओं को आगाह किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया का सीमित और सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक और गलत खबरों से बचें और किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें।
डूंगरपुर से आए युवाओं ने मुख्यमंत्री के साथ अपने विचार साझा किए और प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने युवाओं के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि युवा ही विकसित राजस्थान के आधार स्तंभ हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास का माहौल ऊर्जा और सकारात्मकता से भरा नजर आया।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग