‘चार्जशीट कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तुम क्या कर लोगे’, 30 लाख घूस लेने वाले दलाल की धमकी, 25 लाख के थे नकली नोट



हालांकि, इसकी पुष्टि पटवारी के पकड़े जाने और दस्तावेज मिलने के बाद होगी। ट्रैप की कार्रवाई करने वाले एएसपी संदीप सारस्वत ने बताया कि परिवादी को पटवारी ने धमकी दी। परिवादी ने एसीबी को बताया कि काम नहीं करने का उलाहना देने पर पटवारी नरेंद्र ने कहा कि उसका 16 सीसी की चार्जशीट कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो तुम क्या चीज हो।