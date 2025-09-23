खुशखबरी: जयपुर से इंदौर, देहरादून और उदयपुर के लिए नई फ्लाइट शुरू, जल्द ही एक और शहर के लिए उड़ान भरने की तैयारी

Jaipur International Airport: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइन कंपनी ने सोमवार से इंदौर (मध्यप्रदेश), देहरादून (उत्तराखंड) और उदयपुर (राजस्थान) के लिए नई फ्लाइट शुरू की है। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी।
एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार इंदौर की फ्लाइट रोजाना सुबह 5:10 बजे रवाना होगी। इसके शुरू होने से इंदौर के लिए सीधी दो फ्लाइट हो गई है। इसी प्रकार देहरादून के लिए शाम 6:30 बजे फ्लाइट जयपुर से रवाना होगी।
ऐसे ही उदयपुर के लिए भी जयपुर से नई फ्लाइट शाम 5:30 उडान भरेगी। इसके अलावा स्पाइसजेट भी गुवाहाटी के लिए नवंबर महीने के पहले सप्ताह में नई फ्लाइट शुरू करने की तैयारी में है।
बताते चलें, जुलाई से सितंबर तक मानसून के दौरान हवाई यात्रा सुस्त रहती है। एयरलाइंस इस अवधि को लीन सीजन मानती हैं, जब किराए कम होते हैं। लेकिन यात्रियों की संख्या खास नहीं बढ़ती। जयपुर एयरपोर्ट पर भी पिछले तीन महीनों से यही हालात थे। लेकिन नवरात्रि शुरू होते ही तस्वीर बदल गई है। जयपुर एयरपोर्ट से इंदौर, उदयपुर और देहरादून के लिए फ्लाइट शुरू हुई।
पहले जयपुर से उदयपुर, देहरादून और इंदौर के लिए रोजाना एक-एक फ्लाइट थी। अब दो-दो उड़ानें मिलेंगी। फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ यात्रियों की मांग बढ़ी है और किरायों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। दुर्गा पूजा की वजह से कोलकाता की फ्लाइट महंगी हुई है, वहीं गरबा रास के चलते अहमदाबाद जाने वालों की संख्या बढ़ने से वहां का किराया भी ऊपर गया है।