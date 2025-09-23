खुशखबरी: जयपुर से इंदौर, देहरादून और उदयपुर के लिए नई फ्लाइट शुरू, जल्द ही एक और शहर के लिए उड़ान भरने की तैयारी



पहले जयपुर से उदयपुर, देहरादून और इंदौर के लिए रोजाना एक-एक फ्लाइट थी। अब दो-दो उड़ानें मिलेंगी। फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ यात्रियों की मांग बढ़ी है और किरायों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। दुर्गा पूजा की वजह से कोलकाता की फ्लाइट महंगी हुई है, वहीं गरबा रास के चलते अहमदाबाद जाने वालों की संख्या बढ़ने से वहां का किराया भी ऊपर गया है।