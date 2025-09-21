Jaipur News: जयपुर में 29000 से अधिक ई-रिक्शा दौड़ रहे बिना फिटनेस के, आरटीओ ने जारी किए नोटिस

आरटीओ राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि कुल चार सीरीज, ईपी, इक्यू, ईआर और ईटी, के ई-रिक्शा की फिटनेस जांच की जा रही है। जिन ई-रिक्शा की फिटनेस नहीं होगी, उनका पंजीकरण पहले छह महीने के लिए निलंबित किया जाएगा। अगर फिर भी फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं कराया गया तो इन सभी का पंजीकरण स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।