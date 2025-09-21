Jaipur News: जयपुर में 29000 से अधिक ई-रिक्शा दौड़ रहे बिना फिटनेस के, आरटीओ ने जारी किए नोटिस

जयपुर। राजधानी में ई-रिक्शा में यात्रा करने वाले यात्रियों की जान-जोखिम में है। शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे ई-रिक्शा की फिटनेस जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। करीब 29 हजार ई-रिक्शा बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के संचालित हो रहे हैं। आरटीओ ने ऐसे ई-रिक्शा संचालकों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है।
आरटीओ राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि कुल चार सीरीज, ईपी, इक्यू, ईआर और ईटी, के ई-रिक्शा की फिटनेस जांच की जा रही है। जिन ई-रिक्शा की फिटनेस नहीं होगी, उनका पंजीकरण पहले छह महीने के लिए निलंबित किया जाएगा। अगर फिर भी फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं कराया गया तो इन सभी का पंजीकरण स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि हाईवे पर ई-रिक्शा संचालित करने की अनुमति नहीं है। शहर में फिलहाल केवल एक एटीएस फिटनेस सेंटर संचालित है, जो अजमेर रोड पर स्थित है। आरटीओ कार्यालयों में और अन्य फिटनेस सेंटरों में यह सेवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में भी ई-रिक्शा संचालकों को फिटनेस कराने में समस्या आ रही है।
चालकों को कम से कम तीन महीने का समय दिया जाना चाहिए। जगतपुरा या झालाना आरटीओ में फिटनेस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि चालकों को शहर में फिटनेस कराने में परेशानी न हो।
नरेंद्र पाल सिंह, अध्यक्ष, ई-रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन