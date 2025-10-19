Jaipur News: कायदे नहीं फायदे का मौसम,त्योहारों पर बस रहीं अवैध कॉलोनियां, सरकारी जमीनों को भी नहीं छोड़ा

जयपुर.त्योहारी सीजन में शहर में भूमाफिया सक्रिय है। इस वक्त को वे अपने फायदे का मौसम मान बैठे हैं। सबसे बुरा हाल आगरा रोड का है। यहां न सिर्फ इकोलॉजिकल जोन में अवैध कॉलोनी सृजित हो रही है, बल्कि सरकारी जमीन को भी नहीं छोड़ रहे है। इनमें स्थानीय जनप्रतिनिधि तक की लिप्तता होने की बात सामने आई है जिसके कारण जेडीए कार्रवाई करने नहीं पहुंच पा रहा है। प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक भरत सिंह राठौड़ ने बताया कि जो शिकायतें आती है, उन पर कार्रवाई करते हैं। यदि कॉलोनियां सृजित हो रही हैं तो उनको ध्वस्त किया जाएगा।