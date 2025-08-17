Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

नाहरगढ़ की पहाड़ी पर टुकड़ों में बिखरा मिला कंकाल: 70% शरीर जानवरों ने खाया, पुलिस जांच में जुटी

Jaipur News: जयपुर के नाहरगढ़ पहाड़ी पर युवक का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस, एफएसएल और एसडीआरएफ ने मौके से साक्ष्य जुटाए। शव एक महीने से पुराना लग रहा है, जो टुकड़ों में बिखरा हुआ मिला।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 17, 2025

Skeleton Found in Nahargarh Hills
Skeleton Found in Nahargarh Hills (Photo- X)

Jaipur News: नाहरगढ़ पहाड़ी पर शनिवार को एक युवक का कंकाल मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस, एफएसएल और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और घटना स्थल से साक्ष्य जुटाकर अवशेषों को अस्पताल भिजवाया। शरीर का 70 प्रतिशत हिस्सा जानवर खा गए थे।


मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, क्योंकि इसी पहाड़ी से एक साल पहले गुम हुए दो भाइयों में से एक राहुल का अब तक कोई पता नहीं चला है। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि बरामद शव करीब एक महीने से अधिक पुराना लग रहा है।

जानवरों ने बुरी तरह नोचा


जानवरों ने अवशेषों को बुरी तरह नोच डाला था, जो कई टुकड़ों में बिखरे पड़े मिले। शव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने हाल ही में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की जांच शुरू कर दी है। साथ ही, गुम हुए राहुल के परिजनों से डीएनए जांच भी करवाई जाएगी।


स्थानीय लोगों ने क्या बताया


स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, करीब पांच दिन पहले एक बच्चा पतंग लेने के लिए पहाड़ी पर गया था। वहां उसने सिर और पैर जैसी चीजें देखीं और घर लौटकर परिजनों को बताया, लेकिन उसकी बात पर विश्वास नहीं किया गया। शनिवार सुबह कुछ और बच्चों ने उसी जगह जाकर अवशेष देखे और परिजनों को बताया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।


कपड़ों के टैग जब्त


पुलिस ने घटना स्थल से शव के पास मिले एक जूते की जोड़ी और कपड़ों के टैग भी जब्त किए हैं। इन्हीं के आधार पर मृतक की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और शव के डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यह शव गुमशुदा राहुल का है या किसी और का।

Published on:

17 Aug 2025 09:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / नाहरगढ़ की पहाड़ी पर टुकड़ों में बिखरा मिला कंकाल: 70% शरीर जानवरों ने खाया, पुलिस जांच में जुटी

