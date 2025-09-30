Jaipur News: जयपुर में स्वागत है, लेकिन सावधान! शहर में एंट्री से पहले इनकी नहीं कर सकेंगे अनदेखी

यह मार्ग शहर के मालवीय नगर, जगतपुरा, टोंक रोड, मानसरोवर, सांगानेर और अन्य इलाकों से जुड़ा है। दैनिक यातायात में हजारों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन ढाई किलोमीटर की संकरी सडक़ पर जाम और ट्रैफिक की समस्या आम है। कई बार आगंतुक और स्थानीय निवासी एक ही समय में इस मार्ग पर फंस जाते हैं, तो कई बार संकरी गलियों और जलभराव के कारण उन्हें सीधे सड़क की बदहाली और सुरक्षा जोखिम का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में, न केवल आगंतुकों को निराशा होती है, बल्कि स्थानीय लोग भी लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं। जवाहर नगर रोड पर चलने वाले बाहरी लोग और शहरवासियों की प्रतिक्रिया यह स्पष्ट करती है कि शहर के मुख्य प्रवेश मार्ग की स्थिति राजधानी जयपुर की पर्यटन और व्यवस्थित शहर के रूप में छवि पर असर डाल रही है।