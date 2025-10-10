जयपुर: JDA की इन वीरान कॉलोनियों में कोई नहीं बनाना चाह रहा घर, बिल्डर और डेवलपर्स हुए मालामाल



जेडीए की अधूरी योजनाओं का फायदा निजी डेवलपर्स उठा रहे हैं। जेडीए जहां जमीन आवंटित कर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देता है, वहीं निजी बिल्डर्स उन्हीं इलाकों में ऊंची दरों पर कॉलोनियां लांच कर देते हैं। जेडीए योजना से इलाके को नाम तो मिल जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिल पाता। नतीजा यह कि खरीदार ऊंची कीमत देकर प्लॉट तो ले लेते हैं, पर बाद में सुविधाओं के अभाव में फंस जाते हैं।