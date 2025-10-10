SMS अस्पताल में जान-ईमान दोनों से खिलवाड़: जिस ट्रोमा सेंटर में हुई 6 लोगों की मौत, उसी के प्रभारी ने ली 1 लाख की घूस

जयपुर: एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में उठी भ्रष्टाचार की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि गुरुवार को प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एक बार फिर चर्चा में आ गया। अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे डॉ. मनीष अग्रवाल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार शाम सात बजे गोपालपुरा पुलिया के पास वसुंधरा कॉलोनी स्थित उनके निवास से एक लाख रुपए की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।