Rajasthan Weather: राजस्थान में गुलाबी सर्दी की शुरुआत, दिन-रात का तापमान गिरा, 20 शहरों में पारा 20 डिग्री से नीचे पहुंचा

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम के बदलने से दिन और रात के तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। कई जिलों में गुलाबी सर्दी का एहसास होना शुरू हो गया है। वहीं, प्रदेश के 20 शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे पहुंचा।

जयपुर

Arvind Rao

Oct 10, 2025

Rajasthan Weather
Rajasthan Weather (Patrika File Photo)

Rajasthan Weather: राजधानी जयपुर सहित प्रदेशभर में बारिश होने के बाद अब रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कई जिलों में तो तापमान सामान्य से सात से आठ डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया।


बता दें कि पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से कम रहा। प्रदेशवासियों को अब हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक, गुरुवार को मौसम शुष्क रहा। न्यूनतम तापमान पाली में 15.2 डिग्री दर्ज किया गया।


वहीं, कई शहरों के तापमान में सामान्य से तीन से चार डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। आगामी पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में चार से छह डिग्री तक की बढ़ोतरी होने और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है।


ऐसा रहा शहरों का तापमान


-पाली में अधिकतम 27.9 और न्यूनतम 15.2 रहा।
-अजमेर में अधिकतम 29.3 और न्यूनतम 16.9 रहा।
-भीलवाड़ा में अधिकतम 30.7 और न्यूनतम 18.2 रहा।
-अलवर में अधिकतम 28.4 और न्यूनतम 19.2 रहा।
-जयपुर में अधिकतम 29.5 और न्यूनतम 20.2 रहा।
-सीकर में अधिकतम 28.0 और न्यूनतम 16.0 रहा।
-कोटा में अधिकतम 30.1 और न्यूनतम 20.4 रहा।
-चित्तौड़गढ़ में अधिकतम 32.0 और न्यूतम 18.6 रहा।

