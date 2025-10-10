Rajasthan Weather: राजस्थान में गुलाबी सर्दी की शुरुआत, दिन-रात का तापमान गिरा, 20 शहरों में पारा 20 डिग्री से नीचे पहुंचा



-पाली में अधिकतम 27.9 और न्यूनतम 15.2 रहा।

-अजमेर में अधिकतम 29.3 और न्यूनतम 16.9 रहा।

-भीलवाड़ा में अधिकतम 30.7 और न्यूनतम 18.2 रहा।

-अलवर में अधिकतम 28.4 और न्यूनतम 19.2 रहा।

-जयपुर में अधिकतम 29.5 और न्यूनतम 20.2 रहा।

-सीकर में अधिकतम 28.0 और न्यूनतम 16.0 रहा।

-कोटा में अधिकतम 30.1 और न्यूनतम 20.4 रहा।

-चित्तौड़गढ़ में अधिकतम 32.0 और न्यूतम 18.6 रहा।