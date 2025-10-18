Rajasthan : हाई अलर्ट पर जयपुर, धनतेरस-दिवाली पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, अन्य जिलों में अतिरिक्त बल तैनात

Rajasthan : धनतेरस और दिवाली के मद्देनजर जयपुर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। त्योहार के दौरान लोगों की सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम के लिए जयपुर शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विशेषकर भीड़भाड़ वाले बाजारों, आभूषण दुकानों और बैंकों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।