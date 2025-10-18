Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan : हाई अलर्ट पर जयपुर, धनतेरस-दिवाली पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, अन्य जिलों में अतिरिक्त बल तैनात

Rajasthan : धनतेरस और दिवाली के मद्देनजर जयपुर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। साथ ही राज्यभर में सख्त पहरा है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 18, 2025

Rajasthan : धनतेरस और दिवाली के मद्देनजर जयपुर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। त्योहार के दौरान लोगों की सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम के लिए जयपुर शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विशेषकर भीड़भाड़ वाले बाजारों, आभूषण दुकानों और बैंकों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

घुड़सवार पुलिस से लेकर क्यूआरटी तक तैनात

पुलिस थानों को अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बाजारों और यातायात व्यवस्था पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है।

सभी प्रमुख बाजारों की लाइव मॉनिटरिंग

जयपुर शहर के सभी प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरे नियंत्रण कक्ष से जोड़े गए हैं ताकि लाइव मॉनिटरिंग की जा सके। संकरी गलियों में घुड़सवार पुलिस रातभर गश्त कर रही है, जबकि क्विक रिएक्शन टीम (क्यूआरटी) और कमांडो बल भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मुस्तैद हैं।

राज्यभर में सख्त पहरा

राज्य के अन्य जिलों में भी अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। राज्य आपदा राहत बल (एसडीआरएफ) को आग और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए अलर्ट रखा गया है। वहीं होम गार्ड्स को स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर त्योहार के दौरान भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Published on:

18 Oct 2025 07:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : हाई अलर्ट पर जयपुर, धनतेरस-दिवाली पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, अन्य जिलों में अतिरिक्त बल तैनात

