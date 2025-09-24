Patrika LogoSwitch to English

पत्रिका महारास डांडिया से थिरकेगा जयपुर, जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज में होगा आयोजन

Patrika Maharas Dandiya Festival: जयपुर में 27-28 सितंबर को पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव एंटरटेनमेंट पैराडाइज ईस्ट लॉन में होगा। 25 सितंबर तक वर्कशॉप, 8 लोकेशन पर टिकट उपलब्ध। बेस्ट डांसर अवॉर्ड और फूड कोर्ट आकर्षण रहेंगे।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 24, 2025

Jaipur Patrika Maharas Dandiya
Patrika Maharas Dandiya Festival

Patrika Maharas Dandiya Festival: जयपुर: राजस्थान पत्रिका की ओर से जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज के ईस्ट लॉन में 27 और 28 सितंबर को विमल इलायची पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के तहत डांडिया की धूम से जयपुराइट्स सराबोर होंगे।


महोत्सव की वर्कशॉप इन दिनों जेएलएन मार्ग स्थित जेनपेट के सामने ‘मैरिज पैराडाइज’ में आयोजित की जा रही है, जो 25 सितंबर तक चलेगी। शहर में 8 सेंटर्स पर महोत्सव के टिकट मिलेंगे, जिसका समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। महोत्सव से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9928015903 पर सपंर्क किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में 27-28 सितंबर को धूम मचाएगा पत्रिका महारास डांडिया, देसी-विदेशी व्यंजनों से महकेगा फूड कोर्ट, 8 जगहों पर मिल रहे टिकट
जयपुर
Patrika Maharas Dandiya Festival


दिए जाएंगे पुरस्कार


महोत्सव में प्रतिभागियों को बेस्ट कपल डांसर, बेस्ट फीमेल डांसर, बेस्ट मेल डांसर समेत कई पुरस्कार दिए जांएगे। महोत्सव का फूड कोर्ट दो दिन तक देश-विदेश के लजीज व्यंजनों से महकेगा।


ये हैं स्पॉन्सर


डांडिया महोत्सव पावर्ड बॉय केजीके रियलिटी है। महोत्सव में को-स्पॉन्सर मदर डेयरी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ब्रेवरीज पार्टनर कोको कोला है। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रॉयल लक्ष्मी पैलेस है। वॉयस ऑफ महारास 95 एफएम तड़का है।


इन आठ लोकेशन पर मिलेंगे टिकिट


झालाना : राजस्थान पत्रिका, ई-5, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, आरटीओ ऑफिस के पास


केसरगढ़ : जीवराज एंड कंपनी, नियर राजस्थान पत्रिका ऑफिस, जेएलएन मार्ग


टोंक रोड : शुभम टेलीकॉम, बी-49, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, अमरदीप लिबर्टी शोरूम के ऊपर


मालवीय नगर : नाकोड़ा मीडिया 9/161, सेक्टर-9, पालिका बाजार


जवाहर नगर : एमओएम एडवर्टाइजर्स, 172, नियर देवी मंदिर सिंधी कॉलोनी


वैशालीनगर : श्रीसाईं एडवर्टाइजिंग, शॉप नंबर-26, आम्रपाली शॉपिंग सेंटर, आम्रपाली सर्कल


मानसरोवर : गोविंदम, 61/224225, रजत पथ क्रॉसिंग मानसरोवर


सोड़ाला : मोहित एडवर्टाइजिंग अशोकपुरा, गली नंबर-1, न्यू सांगानेर रोड

ये भी पढ़ें

मोबाइल कनेक्शन में गिरावट: देश में 2.5% और राजस्थान में 3% उपभोक्ता घटे, महंगे टैरिफ से कंपनियां परेशान
जयपुर
Mobile connections decline

24 Sept 2025 08:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पत्रिका महारास डांडिया से थिरकेगा जयपुर, जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज में होगा आयोजन

