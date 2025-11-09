Rajasthan: जयपुर ट्रैफिक में नई व्यवस्था; 40 किमी सड़क पर 16 नवंबर से लेन ड्राइव सिस्टम! उल्लंघन पर कार्रवाई

पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 (बगरू से दौलतपुरा थाना क्षेत्र तक) पर लेन ड्राइव सिस्टम का उल्लंघन रोकने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान शुरू किया है। जागरूकता चरण के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर लेक्स, बैनर, बोर्ड लगाए जाएंगे। होटल, ढाबा, पेट्रोल पंप और पार्किंग क्षेत्रों में संदेश प्रसारित कर वाहन निर्धारित लेन में चलाने, सड़क पर पार्किंग न करने, गलत दिशा में वाहन न चलाने और खतरनाक तरीके से ड्राइविंग न करने के संदेश प्रसारित किए जाएंगे। भारी वाहनों के ट्रांसपोर्टर्स को पत्र, मेल, व्हाट्सऐप और फोन कॉल से अभियान को लेकर सूचित किया जाएगा। साथ ही वर्कशॉप कर नियमों की जानकारी दी जाएगी। राजमार्ग से पशुओं को हटाकर उनके गले में रिलेक्टर बेल्ट लगाई जाएगी।