Rajasthan: जयपुर ट्रैफिक में नई व्यवस्था; 40 किमी सड़क पर 16 नवंबर से लेन ड्राइव सिस्टम! उल्लंघन पर कार्रवाई

लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बाद अब जयपुर शहर के ट्रैफिक में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जयपुर- दिल्ली राजमार्ग पर लागू किए गए लेन ड्राइव सिस्टम की सफलता के बाद अब जयपुर कमिश्नरेट में भी लेन ड्राइव सिस्टम लागू होने वाला है। पहले फेज में बगरू से दौलतपुरा थाना क्षेत्र तक 40 किमी में लेन ड्राइव सिस्टम लागू करना प्रस्तावित है।​​

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 09, 2025

जयपुर पुलिस ​कमिश्नरेट में लेन ड्राइव सिस्टम, पत्रिका फोटो

जयपुर.राजस्थान में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बाद अब जयपुर शहर के ट्रैफिक में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जयपुर- दिल्ली राजमार्ग पर लागू किए गए लेन ड्राइव सिस्टम की सफलता के बाद अब जयपुर कमिश्नरेट में भी लेन ड्राइव सिस्टम लागू होने वाला है। पहले फेज में बगरू से दौलतपुरा थाना क्षेत्र तक 40 किमी में लेन ड्राइव सिस्टम लागू करना प्रस्तावित है।​​ 15 नवंबर तक यह अभियान जागरूकता चरण के रूप में रहेगा, जबकि 16 नवंबर से उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 (बगरू से दौलतपुरा थाना क्षेत्र तक) पर लेन ड्राइव सिस्टम का उल्लंघन रोकने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान शुरू किया है। जागरूकता चरण के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर लेक्स, बैनर, बोर्ड लगाए जाएंगे। होटल, ढाबा, पेट्रोल पंप और पार्किंग क्षेत्रों में संदेश प्रसारित कर वाहन निर्धारित लेन में चलाने, सड़क पर पार्किंग न करने, गलत दिशा में वाहन न चलाने और खतरनाक तरीके से ड्राइविंग न करने के संदेश प्रसारित किए जाएंगे। भारी वाहनों के ट्रांसपोर्टर्स को पत्र, मेल, व्हाट्सऐप और फोन कॉल से अभियान को लेकर सूचित किया जाएगा। साथ ही वर्कशॉप कर नियमों की जानकारी दी जाएगी। राजमार्ग से पशुओं को हटाकर उनके गले में रिलेक्टर बेल्ट लगाई जाएगी।

हाईवे पर लगेंगे आईटीएमएस कैमरे

लेन सिस्टम लागू करने के लिए वेस्ट जिले के डीसीपी हनुमान मीणा और डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरड़ा की टीम के साथ इसे अंतिम रूप दिया। संबंधित थानों के एसएचओ और ट्रैफिक पुलिस की टीम भी इसमें संयुक्त काम करेगी। साथ ही परिवहन विभाग की मदद से आईटीएमएस कैमरे भी जल्द लगाए जाएंगे।

जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर सिस्टम सफल

गौरतलब है कि आईपीएस राहुल प्रकाश ने जयपुर रेंज आईजी रहने के दौरान इसी हाईवे पर जयपुर ग्रामीण व कोटपूतली-बहरोड़ में पहली बार लेन सिस्टम लागू किया था। इसकी सफलता के बाद ही डीजीपी और सीएम ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने के आदेश दिए थे।

Updated on:

09 Nov 2025 09:32 am

Published on:

09 Nov 2025 09:30 am

