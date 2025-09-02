Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर पुलिस का बड़ा अभियान: 780 वांटेड गिरफ्तार, पिछले महीने पकड़े थे 2524 बदमाश और 44 साइबर ठग

Jaipur Police: जयपुर रेंज पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान में 780 वांटेड और समाजकंटक गिरफ्तार किए। 1775 पुलिसकर्मियों की 436 टीमों ने दबिश दी। भट्टा बस्ती से 33 बदमाश धरे गए। अवैध खनन, मादक पदार्थ, आर्म्स एक्ट और वारंट में वांटेड आरोपी शामिल हैं।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 02, 2025

Jaipur Police
बदमाश गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

Jaipur Police: जयपुर रेंज पुलिस ने एक बार फिर बड़े स्तर पर बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया। इस बार रेंज पुलिस ने 780 वांटेड और समाजकंटकों को गिरफ्तार किया। करीब एक महीने पहले भी रेंज पुलिस 2524 बदमाशों को पकड़ चुकी थी और साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई में 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।


जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि 30 और 31 अगस्त को जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, भिवाड़ी, कोटपुतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, सीकर और झुंझुनूं में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इसमें पुलिस लाइन में तैनात जवानों, कार्यालयों के कार्मिकों, थानों के स्टॉफ, क्यूआरटी और आरएसी की कंपनी सहित कुल 1775 पुलिसकर्मियों की 436 टीमें बनाई गईं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 81 नए प्रकरण दर्ज किए और उनमें 79 लोगों को गिरफ्तार किया।

भट्टा बस्ती से 33 बदमाश गिरफ्तार


भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 33 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि भट्टा बस्ती क्षेत्र में एक दर्जन टीमों ने हिस्ट्रीशीटर, हार्डकोर अपराधियों और समाजकंटकों की पहचान कर उनके ठिकानों पर दबिश दी।


कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए बदमाशों में मोहम्मद इरफान, परवेज, शिव कुमार, रमेश, राकेश, नौशाद, विष्णु मीणा, कुशाल, देव सिंह, प्रकाश नायक, रिजवान, रामदयाल, मोहम्मद अकील, भरतलाल, नफीस, मुकेश मीणा, सूरज, मिलहाजद्दीन, राजू कुमार राम, सलीम मियां, प्रवीण कुमार रामसाहनी, नीतीश कुमार, मोहम्मद जावेद, शहनवाज, शिवाजी, सोहेल बिहार, अमन, हलीम, प्रहलाद और विनोद राम शामिल हैं।


इन मामलों में पकड़े आरोपी


-अवैध खनन : 9
-आदतन अपराधी : 3
-ऑर्म्स एक्ट : 5
-मादक पदार्थ तस्करी : 5
-जघन्य अपराधों में वांटेड : 14
-आबकारी एक्ट : 46
-सामान्य अपराध में वांटेड : 92
-महिला अत्याचार में वांटेड : 7
-विभिन्न विशेष अधिनियमों के तहत : 22
-स्थाई वारंटी, उद्घोषित अपराधी, 335 बीएनएसएस और गिरफ्तारी वारंट में वांटेड : 198
-170 बीएनएसएस में : 387

Published on:

02 Sept 2025 12:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर पुलिस का बड़ा अभियान: 780 वांटेड गिरफ्तार, पिछले महीने पकड़े थे 2524 बदमाश और 44 साइबर ठग

