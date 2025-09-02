जयपुर पुलिस का बड़ा अभियान: 780 वांटेड गिरफ्तार, पिछले महीने पकड़े थे 2524 बदमाश और 44 साइबर ठग



जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि 30 और 31 अगस्त को जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, भिवाड़ी, कोटपुतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, सीकर और झुंझुनूं में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इसमें पुलिस लाइन में तैनात जवानों, कार्यालयों के कार्मिकों, थानों के स्टॉफ, क्यूआरटी और आरएसी की कंपनी सहित कुल 1775 पुलिसकर्मियों की 436 टीमें बनाई गईं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 81 नए प्रकरण दर्ज किए और उनमें 79 लोगों को गिरफ्तार किया।