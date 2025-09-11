Jaipur में देर रात अचानक पुलिस Raid, कुछ ही देर में 132 लोग गिरफ्तार… कौन सा अपराध किया था

Jaipur Police Raid: जयपुर पुलिस ने अपराध पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसके तहत वेस्ट जिले में 'ऑपरेशन डोमिनेशन' के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। इस अभियान में 47 विशेष टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने एक ही रात में 298 से अधिक बदमाशों और अपराधियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे। इस व्यापक कार्रवाई के परिणामस्वरूप, पुलिस ने आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत 132 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश और एडिशनल डीसीपी वेस्ट आलोक सिंघल के नेतृत्व में चलाए गए इस ऑपरेशन ने पूरे जयपुर में हड़कंप मचा दिया। 18 पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में 250 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की 47 टीमों ने यह कार्रवाई अंजाम दी। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य इलाके में सक्रिय अपराधियों, गैंगस्टरों और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों को पकड़ना था, जिससे आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ाई जा सके।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह अभियान महीनों की प्लानिंग और खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कई आदतन अपराधी हैं, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। इन गिरफ्तारियों से जयपुर में अपराध के ग्राफ को कम करने में मदद मिलेगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह के अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और अपराधी बेखौफ होकर घूम न सकें। इस कार्रवाई की सफलता ने पुलिस के मनोबल को बढ़ाया है और जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है। यह 'ऑपरेशन डोमिनेशन' जयपुर पुलिस के अपराध-मुक्त शहर के संकल्प को दर्शाता है।