Jaipur में देर रात अचानक पुलिस Raid, कुछ ही देर में 132 लोग गिरफ्तार… कौन सा अपराध किया था

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह अभियान महीनों की प्लानिंग और खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कई आदतन अपराधी हैं, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। इन गिरफ्तारियों से जयपुर में अपराध के ग्राफ को कम करने में मदद मिलेगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह के अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और अपराधी बेखौफ होकर घूम न सकें। इस कार्रवाई की सफलता ने पुलिस के मनोबल को बढ़ाया है और जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है। यह 'ऑपरेशन डोमिनेशन' जयपुर पुलिस के अपराध-मुक्त शहर के संकल्प को दर्शाता है।