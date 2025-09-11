Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur में देर रात अचानक पुलिस Raid, कुछ ही देर में 132 लोग गिरफ्तार… कौन सा अपराध किया था

Jaipur Police Operation 132 Arrest: इन गिरफ्तारियों से जयपुर में अपराध के ग्राफ को कम करने में मदद मिलेगी।

जयपुर

Jayant Sharma

Sep 11, 2025

डीसीपी वेस्ट के निर्देश पर 250 जगहों पर छापे मारे और 132 को किया गिरफ्तार, फोटो - पत्रिका

Jaipur Police Raid: जयपुर पुलिस ने अपराध पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसके तहत वेस्ट जिले में 'ऑपरेशन डोमिनेशन' के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। इस अभियान में 47 विशेष टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने एक ही रात में 298 से अधिक बदमाशों और अपराधियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे। इस व्यापक कार्रवाई के परिणामस्वरूप, पुलिस ने आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत 132 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश और एडिशनल डीसीपी वेस्ट आलोक सिंघल के नेतृत्व में चलाए गए इस ऑपरेशन ने पूरे जयपुर में हड़कंप मचा दिया। 18 पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में 250 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की 47 टीमों ने यह कार्रवाई अंजाम दी। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य इलाके में सक्रिय अपराधियों, गैंगस्टरों और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों को पकड़ना था, जिससे आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ाई जा सके।

11 Sept 2025 01:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur में देर रात अचानक पुलिस Raid, कुछ ही देर में 132 लोग गिरफ्तार… कौन सा अपराध किया था

