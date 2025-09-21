जयपुर में छात्रा ने वीडियो बनाकर पूछा, क्या नेता-अफसर अपने बच्चों को भी ऐसी बसों में बैठाते हैं

वीडियो में साफ दिख रहा है कि बस में सीटों से दोगुनी संख्या में लोग खड़े हैं और सफर करना मुश्किल है। छात्रा ने सवाल किया कि क्या नेता और अफसर अपने बच्चों को ऐसी बसों में सफर कराते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पत्रिका ने शहर की लो-फ्लोर बसों की पड़ताल की तो पाया कि अधिकतर रूटों पर यही हाल है और लगभग सभी बसें क्षमता से अधिक यात्रियों के साथ संचालित हो रही हैं।