Jaipur : पुलवामा हमले के नाम पर लाखों का फ्रॉड, केस दर्ज

चौमूं थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, पुरोहितों का मोहल्ला निवासी संतोष कुमार सिकलीगर के साथ अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी की। आरोपी ने खुद को एसटीएफ अधिकारी बताकर पीड़ित को पुलवामा हमले से जुड़े मामले में फंसने का डर दिखाया। उसने कहा कि उसके नाम से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फर्जी सिम का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह डराकर आरोपी ने पीड़ित से 2 लाख 70 हजार रुपए हड़प लिए। पुलिस ने 14 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में आरोपी की पहचान और ठगी के तरीके की जांच की जा रही है।