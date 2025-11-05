Patrika LogoSwitch to English

सिर्फ दो महीने में उड़ गए 62 लाख, 70 साल के बुजुर्ग ऐसे हुए ठगी के शिकार, आप भी चैक कर लें वाट्सएप ग्रुप

Jaipur Fraud News: आरोपियों के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी पुलिस को नहीं मिल सकी है।

जयपुर

Jayant Sharma

Nov 05, 2025

Whatsapp Image Scam

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

70 साल के बुजुर्ग बिजनेस के नाम पर फ्रॉड का शिकार हो गए। बुजुर्ग ने कुछ ही दिनों में 62 लाख रुपए गवां दिए। जब परिवार को इसकी जानकारी मिली तो परिवार हैरान रह गया। तुरंत पुलिस की मदद ली गई और बाद में केस दर्ज कराया गया। आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी पुलिस को नहीं मिल सकी है।

दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जानकारी दी कि इकबाल नाम के 70 साल के बुजुर्ग के साथ यह ठगी हुई। वे पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया और वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिली जानकारियों के आधार पर व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना है कि सरकारी पोर्टल से मिलते-जुलते कई पोर्टल सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उन्हीं के कारण वे ठगी का शिकार हो गए। कुछ वाट्सएप ग्रुप पर भी प्रतिष्ठि लोगों के वीडियो शेयर कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, वे भी इसी तरह के ग्रुप से जुड़े थे और बातों में आ गए।

पुलिस को सूचना दी गई कि इसी साल पच्चीस जुलाई से लेकर 10 अक्टूबर तक वे इन्वेस्ट करते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उन्हें फायदा होगा, लेकिन पता नहीं था कि वे साइबर ठगों की चपेट में आ चुके हैं। जब पैसा वापस मिलने के रास्ते बंद हो गए तो इसकी जानकारी परिवार से शेयर की और बाद में पुलिस को इस बारे में बताया गया है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

05 Nov 2025 01:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सिर्फ दो महीने में उड़ गए 62 लाख, 70 साल के बुजुर्ग ऐसे हुए ठगी के शिकार, आप भी चैक कर लें वाट्सएप ग्रुप

