सिर्फ दो महीने में उड़ गए 62 लाख, 70 साल के बुजुर्ग ऐसे हुए ठगी के शिकार, आप भी चैक कर लें वाट्सएप ग्रुप

दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जानकारी दी कि इकबाल नाम के 70 साल के बुजुर्ग के साथ यह ठगी हुई। वे पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया और वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिली जानकारियों के आधार पर व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना है कि सरकारी पोर्टल से मिलते-जुलते कई पोर्टल सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उन्हीं के कारण वे ठगी का शिकार हो गए। कुछ वाट्सएप ग्रुप पर भी प्रतिष्ठि लोगों के वीडियो शेयर कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, वे भी इसी तरह के ग्रुप से जुड़े थे और बातों में आ गए।