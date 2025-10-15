Rajasthan: जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट पर प्रशासन; सर्च ऑपरेशन जारी

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी एक ईमेल के जरिए प्राप्त हुई, जिसमें दोपहर 3 बजे डेटोनेटर के माध्यम से विस्फोट करने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही जयपुर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गईं।
कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवाकर व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस घटना के बाद शहर में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया।
धमकी की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर की ओर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया। मौके पर बम निरोधक दस्ता, आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS), सिविल डिफेंस, दमकल विभाग और अन्य आपातकालीन टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें कोर्ट परिसर के हर कोने की गहन तलाशी ले रही हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं।
पुलिस की साइबर सेल ने धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञ उस आईपी एड्रेस को ट्रैक करने में जुटे हैं, जिससे यह मेल भेजा गया।
जयपुर सेशन कोर्ट में रोजाना वकीलों, कर्मचारियों और मुकदमों के लिए आने वाले लोगों की भारी भीड़ रहती है। धमकी की खबर फैलते ही परिसर में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है।
