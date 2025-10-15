Rajasthan: जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट पर प्रशासन; सर्च ऑपरेशन जारी

धमकी की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर की ओर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया। मौके पर बम निरोधक दस्ता, आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS), सिविल डिफेंस, दमकल विभाग और अन्य आपातकालीन टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें कोर्ट परिसर के हर कोने की गहन तलाशी ले रही हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं।