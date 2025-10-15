अंता उपचुनाव: वसुंधरा राजे ने कहा- CM और प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे उम्मीदवार; प्रचार करेंगी या नहीं? दिया ये जवाब

Anta Assembly By-election: अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेतृत्व जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकता है। इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार का फैसला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगी। हाड़ौती क्षेत्र में राजे का मजबूत प्रभाव माना जाता है, जिसके चलते उनकी राय को उम्मीदवार चयन में अहम माना जा रहा है।