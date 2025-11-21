Jaipur : माचिस की तील्लियों पर लिखा सुंदरकांड, शंकर सिंह राजावत ने रचा इतिहास, कलाप्रेमी हुए मुग्ध

शंकर सिंह राजावत ने बताया कि इस आर्ट वर्क को तैयार करने में करीब एक महीने का समय लगा। माचिस की तीली पर सूक्ष्म अक्षरों में लिखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन लगातार मेहनत करता गया। जब भी भगवान से जुड़े आर्ट वर्क तैयार करता था तो कई नियमों की पालना करता था। क्योंकि यह आध्यात्मिकता से जुड़ा विषय है।