Jaipur : माचिस की तील्लियों पर लिखा सुंदरकांड, शंकर सिंह राजावत ने रचा इतिहास, कलाप्रेमी हुए मुग्ध

अपनी कृति को दिखाते वरिष्ठ कलाकार शंकर सिंह राजावत। फोटो पत्रिका
Jaipur : जयपुर शहर के वरिष्ठ कलाकार शंकर सिंह राजावत ने माचिस की 1403 तील्लियों पर सुंदरकांड लिखकर एक आर्टवर्क तैयार किया है, जो कलाप्रेमियों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा। उन्होंने यह आर्ट वर्क जवाहर कला केन्द्र की सुदर्शन आर्ट गैलरी में आयोजित आर्ट एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया था। प्रदर्शनी का समापन गुरुवार को हुआ।
शंकर सिंह राजावत ने बताया कि इस आर्ट वर्क को तैयार करने में करीब एक महीने का समय लगा। माचिस की तीली पर सूक्ष्म अक्षरों में लिखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन लगातार मेहनत करता गया। जब भी भगवान से जुड़े आर्ट वर्क तैयार करता था तो कई नियमों की पालना करता था। क्योंकि यह आध्यात्मिकता से जुड़ा विषय है।
शंकर सिंह राजावत ने श्रीमद् भगवद् गीता के 18 अध्याय 700 श्लोकों को 730 बांस के टुकड़ों पर लिखा है। इसमें उन्होंने संस्कृत के श्लोकों के साथ उनका हिन्दी में अर्थ भी उकेरा है। उन्होंने बताया कि इसे तैयार करने में करीब 8 महीने का समय लगा। साथ ही कलाकार ने कई पेंटिंग्स भी प्रदर्शित की थी।
