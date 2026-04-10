जयपुर की 83 अन्नपूर्णा रसोइयों पर अचानक रेड से मचा हड़कंप, 2 जगह मिली ऐसी कमियां कि अधिकारी भी रह गए दंग

जिला प्रशासन ने अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत संचालित दो रसोइयों में गंभीर कमियां पाए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। निरीक्षण में साफ-सफाई का अभाव, भोजन की गुणवत्ता मेन्यू के अनुरूप न होना, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था न होना तथा आवश्यक सूचना बोर्डों का अभाव सामने आया।