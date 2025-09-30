जयपुर: स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलटी, यात्रियों में मची चीख-पुकार, 12 घायल

फोटो पत्रिका
जयपुर। सीकर-जयपुर हाईवे पर जैतपुरा बस स्टैंड के पास मंगलवार सुबह बीकानेर से जयपुर जा रही स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची टोल प्लाजा की एम्बुलेंस और 108 एंबुलेंस के स्टाफ ने घायलों का मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया, जबकि दो गंभीर घायलों में एक को चौमूं के राजकीय उपजिला चिकित्सालय और दूसरे को रामपुरा के निजी अस्पताल में पहुंचाया।
पुलिस ने बताया कि बीकानेर से जयपुर की ओर जा रही स्लीपर बस मंगलवार सुबह 5 बजे अनियंत्रित होकर जैतपुरा स्टैंड के समीप पलट गई। इससे यात्रियों में चीख-पुकार और अफरा-तफरी मची रही। हादसे में एक दर्जन यात्री घायल हो गए। क्रेन की मदद से बस को सीधा करके यात्री को बाहर निकाला।
घायल यात्रियों का मौके पर ही उपचार किया। गंभीर रूप से घायल रामस्वरूप को 108 एम्बुलेंस ने उप जिला चिकित्सालय चौमूं पहुंचाया तथा दूसरे घायल पवन कुमार निवासी रींगस को रामपुरा डाबड़ी के निजी चिकित्सालय में पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने भी यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। यात्रियों ने बताया कि अधिकतर हादसे के दौरान नींद में थे।
बस यात्री त्रिलोक चंद ने बताया कि वह केबिन में बैठा था। उसने बताया कि चालक लापरवाहीपूर्वक बस चला रहा था। उसने व अन्य कई यात्रियों ने चालक को ठीक से बस चलाने की भी कही थी, लेकिन उसका कहना था कि अब तो जयपुर आने वाला ही है, तभी अचानक धमाका हो गया।
पुलिस व अन्य लोगों को लग रहा था कि बस के नीचे कई लोग दबे हुए हो सकते हैं। रेस्क्यू कार्य के दौरान चौमूं थाना इंचार्ज प्रदीप शर्मा मौके पर उपस्थित थे। दो क्रेनों की मदद से बस को सीधा किया गया। बस के नीचे कोई सवारी नहीं मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली।
