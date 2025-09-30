जयपुर: स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलटी, यात्रियों में मची चीख-पुकार, 12 घायल

जयपुर। सीकर-जयपुर हाईवे पर जैतपुरा बस स्टैंड के पास मंगलवार सुबह बीकानेर से जयपुर जा रही स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची टोल प्लाजा की एम्बुलेंस और 108 एंबुलेंस के स्टाफ ने घायलों का मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया, जबकि दो गंभीर घायलों में एक को चौमूं के राजकीय उपजिला चिकित्सालय और दूसरे को रामपुरा के निजी अस्पताल में पहुंचाया।