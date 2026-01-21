जयपुर में तेज रफ्तार एसयूवी का कहर, एयरफोर्स में चयनित किशोरी की हादसे में मौत

फोटो पत्रिका नेटवर्क
Jaipur Road Accident : जयपुर। कालवाड़ रोड एक्सप्रेस हाईवे पर शांति बाग हनुमानजी मंदिर के सामने मंगलवार सुबह तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क किनारे खड़ी किशोरी को टक्कर मार दी। हादसे में किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद चालक कुछ दूरी पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया।
पुलिस के अनुसार मृतका अनाया शर्मा झुंझुनूं जिले के गुढ़ा गौढ़ की रहने वाली थी। वह वर्तमान में झोटवाड़ा क्षेत्र में पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही थी। हाल ही में उसका भारतीय वायुसेना में चयन हुआ था और वह फिजिकल परीक्षा की तैयारी कर रही थी। परिवार को उम्मीद थी कि जल्द ही वह देश की सेवा करेगी, लेकिन हादसे ने उनका सपना छीन लिया।
अनाया अपनी सहेली के साथ सुबह करीब 6.30 बजे दौड़ लगाने पहुंची थी। सहेली पीछे रह गई, जिस पर अनाया सड़क किनारे खड़े होकर इंतजार कर रही थी। इसी दौरान अजमेर रोड की ओर से आ रही तेज रफ्तार एसयूवी ने उसे टक्कर मार दी।
पुलिस ने बताया कि हादसे में शामिल एसयूवी जयपुर में पंजीकृत है। गाड़ी को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश की जा रही है।
