जयपुर में तेज रफ्तार एसयूवी का कहर, एयरफोर्स में चयनित किशोरी की हादसे में मौत

पुलिस के अनुसार मृतका अनाया शर्मा झुंझुनूं जिले के गुढ़ा गौढ़ की रहने वाली थी। वह वर्तमान में झोटवाड़ा क्षेत्र में पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही थी। हाल ही में उसका भारतीय वायुसेना में चयन हुआ था और वह फिजिकल परीक्षा की तैयारी कर रही थी। परिवार को उम्मीद थी कि जल्द ही वह देश की सेवा करेगी, लेकिन हादसे ने उनका सपना छीन लिया।