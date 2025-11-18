Jaipur Crime: चोरों का 15 सेकेंड का खेल, 50 लाख की एसयूवी साफ; पीड़ित को टरका रही पुलिस

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर शहर में वाहन चोरों के हौंसले इस कदर बुलंद हैं कि चंद सेकंड में ही चोर लाखों रुपए कीमत के वाहन चोरी कर फरार हो रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में जवाहर नगर इलाके में सोमवार तड़के वाहन चोर सिर्फ 15 सेकंड में 50 लाख रुपए कीमत की एसयूवी ले उड़े। दूसरी तरफ एक अन्य मामले पुलिस ने वाहन चोरी की वारदात के 6 दिन बाद भी पीड़ित की शिकायत तक भी दर्ज नहीं की।
जवाहर नगर सेक्टर पांच में सोमवार तड़के चोर एक घर के बाहर खड़ी करीब 50 लाख रुपए की एसयूवी को मात्र 15 सेकंड में चोरी कर ले गए। वाहन मालिक के सुबह उठने पर वारदात का पता चला। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। पुलिस के मुताबिक, चोर एक कार से आए और एसयूवी का लॉक तोड़ा दिया। चोरी की एसयूवी को पीछे और आगे अपनी कार लेकर चले गए, ताकि नाकाबंदी दिखने पर एसयूवी में बैठे साथी को सतर्क कर दे। पुलिस ने बताया कि जवाहर नगर निवासी निखिल बोहरा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि रविवार रात 9 बजे एसयूवी घर के बाहर खड़ी की थी, जो सोमवार सुबह 6:30 बजे नहीं मिली।
जयपुर में खासाकोठी पुलिया के नीचे से झोटवाड़ा की जगन्नाथपुरी निवासी विजय कुमार यादव की बाइक चोरी हो गई। परिवादी ने बताया कि 12 नवम्बर को बाइक चोरी हुई, लेकिन सदर थाना पुलिस ने अब तक चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। पीड़ित पुलिस थाने के चक्कर ही काट रहा है।
जानकारी के अनुसार हर साल साल के अंतिम महीनों में पुलिस अपराध कम होने की रिपोर्ट तैयार करने की गरज से पीड़ितों की शिकायत दर्ज करने में टालमटोल करती है। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं होने पर शहर में घटने वाले अपराधों की गिनती भी कम ही दिखाकर पुलिस खुद की पीठ खुद ही थपथपाती है।
