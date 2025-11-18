Jaipur Crime: चोरों का 15 सेकेंड का खेल, 50 लाख की एसयूवी साफ; पीड़ित को टरका रही पुलिस

जवाहर नगर सेक्टर पांच में सोमवार तड़के चोर एक घर के बाहर खड़ी करीब 50 लाख रुपए की एसयूवी को मात्र 15 सेकंड में चोरी कर ले गए। वाहन मालिक के सुबह उठने पर वारदात का पता चला। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। पुलिस के मुताबिक, चोर एक कार से आए और एसयूवी का लॉक तोड़ा दिया। चोरी की एसयूवी को पीछे और आगे अपनी कार लेकर चले गए, ताकि नाकाबंदी दिखने पर एसयूवी में बैठे साथी को सतर्क कर दे। पुलिस ने बताया कि जवाहर नगर निवासी निखिल बोहरा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि रविवार रात 9 बजे एसयूवी घर के बाहर खड़ी की थी, जो सोमवार सुबह 6:30 बजे नहीं मिली।