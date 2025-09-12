जयपुर में कैंसर का कहर: सांगानेर एरिया में महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित, क्या जहरीली सब्जियां हैं वजह?



अस्पताल के क्लीनिकल निदेशक डॉ. एसजी काबरा ने बताया कि महिलाओं का शरीर प्रजनन आयु के दौरान हार्मोन-संवेदनशील अंगों थायरॉइड, स्तन, अंडाशय और गर्भाशय से जुड़ा होता है। इनमें असामान्य वृद्धि का खतरा ज्यादा रहता है।

साथ ही महिलाओं के शरीर में वसा ऊतक अधिक होने से जहरीले तत्व लंबे समय तक टिके रहते हैं। यही वजह है कि सांगानेर की महिलाएं पुरुषों की तुलना में कैंसर की अधिक शिकार हो रही हैं।