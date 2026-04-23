Jaipur News: ट्रैवलर में लगी भीषण आग, दूल्हा-दुल्हन थे सवार, मची अफरा-तफरी

ट्रैवरल में आग लगने के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)
जयपुर। जिले में गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब नेशनल हाईवे-52 पर चल रही एक ट्रैवलर बस में अचानक भीषण आग लग गई। घटना कौथून कस्बे के पास रामपुरा नाला क्षेत्र में हुई, जहां बस में दूल्हा-दुल्हन सहित कई यात्री सवार थे। आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन चालक की सूझबूझ और सतर्कता के चलते सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
जानकारी के अनुसार ट्रैवलर जयपुर से सवाई माधोपुर की ओर जा रही थी। इसमें सवार लोग हाल ही में हुए शादी समारोह के बाद दूल्हा-दुल्हन को लेकर देव दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में अचानक वाहन से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग ने पूरी ट्रैवलर को अपनी चपेट में ले लिया। स्थिति गंभीर होने से पहले ही चालक ने वाहन रोककर सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रैवलर पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित बच गए।
पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट माना जा रहा है, हालांकि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। चाकसू थाना पुलिस ने बताया कि हादसे के समय बस में सवार सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन चालक की तत्परता के कारण स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पा लिया गया।
इस घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते यात्रियों को बाहर नहीं निकाला जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था।
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