Jaipur News: ट्रैवलर में लगी भीषण आग, दूल्हा-दुल्हन थे सवार, मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार ट्रैवलर जयपुर से सवाई माधोपुर की ओर जा रही थी। इसमें सवार लोग हाल ही में हुए शादी समारोह के बाद दूल्हा-दुल्हन को लेकर देव दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में अचानक वाहन से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग ने पूरी ट्रैवलर को अपनी चपेट में ले लिया। स्थिति गंभीर होने से पहले ही चालक ने वाहन रोककर सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।