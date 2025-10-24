Weather Update: जयपुर में अगले 7 दिन साफ रहेगा आसमान, तापमान में मामूली गिरावट के आसार

Rajasthan forecast: जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 30 अक्टूबर तक जयपुर में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।