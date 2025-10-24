Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update: जयपुर में अगले 7 दिन साफ रहेगा आसमान, तापमान में मामूली गिरावट के आसार

Jaipur weather Next Week: दक्षिण राजस्थान में 26 से 28 अक्टूबर के बीच हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने किसानों को दी चेतावनी — खरीफ फसलें सुरक्षित रखने के करें इंतज़ाम।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 24, 2025

Rajasthan forecast: जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 30 अक्टूबर तक जयपुर में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

विभाग ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों — विशेषकर कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में 26 से 28 अक्टूबर के बीच हल्के बादल छाने और कहीं-कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। जबकि शेष प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा।

कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि खुले आसमान में रखी खरीफ की फसलों को भीगने से बचाने के उचित इंतजाम करें। साथ ही रबी की बुवाई करते समय आगामी दिनों की संभावित हल्की बारिश को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है, जबकि अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।

ये भी पढ़ें

Cold Wave Alert: राजस्थान में 26, 27, 28 व 29 अक्टूबर को छाएंगे बादल, होगी बारिश, बढेगी सर्दी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 04:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update: जयपुर में अगले 7 दिन साफ रहेगा आसमान, तापमान में मामूली गिरावट के आसार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: राजस्थान ने रचा इतिहास, देश में हासिल किया दूसरा स्थान

जयपुर

थप्पड़कांड वाले SDM के साथ कार में बैठी महिला कौन? जिसने की आंख मारने की शिकायत, साहब पहले भी कर चुके हैं कई कारनामे

Rajasthan SDM Chhotulal Sharma slap row
जयपुर

Rajasthan Weather: फिर करवट लेगा मौसम, 26, 27 और 28 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में बारिश बढ़ाएगी सर्दी

जयपुर

12th Pass Govt Job राजस्थान में 12 वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी, परीक्षा 27 दिसंबर को

जयपुर

राजस्थान में 3 बड़े नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त, 17 दिन पहले ही आदेश जारी; अब अधिकारी चलाएंगे शहरी सरकार

Nagar Nigam jaipur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.