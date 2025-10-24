Weather Update: जयपुर में अगले 7 दिन साफ रहेगा आसमान, तापमान में मामूली गिरावट के आसार

Rajasthan forecast: जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 30 अक्टूबर तक जयपुर में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।
विभाग ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों — विशेषकर कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में 26 से 28 अक्टूबर के बीच हल्के बादल छाने और कहीं-कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। जबकि शेष प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा।
कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि खुले आसमान में रखी खरीफ की फसलों को भीगने से बचाने के उचित इंतजाम करें। साथ ही रबी की बुवाई करते समय आगामी दिनों की संभावित हल्की बारिश को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है, जबकि अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।
