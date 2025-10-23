Cold Wave Alert: राजस्थान में 26, 27, 28 व 29 अक्टूबर को छाएंगे बादल, होगी बारिश, बढेगी सर्दी

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में मौसम में बदलाव का असर अब दिखाई देने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, पिछले 24 घंटों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहे। इसके चलते न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी और नमी की मात्रा में सुधार दर्ज किया गया है।
दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में 26 से 29 अक्टूबर के बीच आंशिक बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क और सामान्य बना रहने की उम्मीद है।
मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे सुबह और रात के समय हल्की ठंडक बढ़ेगी। हालांकि अधिकतम तापमान में किसी खास परिवर्तन की संभावना नहीं है।
विशेषज्ञों के अनुसार, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में यह परिवर्तन सामान्य मौसमी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो सर्दी की शुरुआत का संकेत देता है।
• पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा |
• राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37.3 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सीकर में 12.5 डिग्री दर्ज़ किया गया|
