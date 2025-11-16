Jaipur: मन स्थिर और शांत होने पर जीवन की हर चुनौती छोटी, समस्या का कारण भीतर का तनाव: श्रीश्री रविशंकर

उन्होंने कहा कि हमारी समस्याओं का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि भीतर पैदा होने वाला तनाव और असंतुलन है। जैसे ही मन हल्का और दृष्टि साफ होने लगती है, व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। जीवन की भागदौड़ में कुछ समय स्वयं के लिए निकालें, ताकि मन, बुद्धि और भावनाएं संतुलित रहें। ध्यान, प्रार्थना और सेवा-ये तीनों जीवन में प्रकाश लाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी समस्याओं का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि भीतर पैदा होने वाला तनाव और असंतुलन है। जैसे ही मन हल्का और दृष्टि साफ होने लगती है, व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। जो व्यक्ति भीतर शांत होता है, वही संसार में शांति फैला सकता है।