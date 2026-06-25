Rajasthan: पाकिस्तान में जैश कमांडर से शादी करना चाहती थी बबीता उर्फ खदीजा, जांच में हुआ खुलासा

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि महिला को सोशल मीडिया के जरिए भावनात्मक रूप से प्रभावित किया गया था। जांच में यह भी सामने आया है कि एक ऑनलाइन धार्मिक प्रचारक के संपर्क में आने के बाद उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। महिला की पहचान बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा के रूप में हुई है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वह पिछले कई सप्ताह से सैन्य खुफिया एजेंसियों की निगरानी में थी। राजस्थान पुलिस की एंटी टेरर स्क्वॉड (एटीएस) ने उसे पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था।